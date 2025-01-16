Чи можливо завершити війну РФ проти України у 2025 році — відповідь Зеленського

Україна може закінчити повномасштабну війну вже у 2025 році і цього прагне також 47-й президент США Дональд Трамп. Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю польським ЗМІ.
Головні тези:
- Зеленський вважає, що Україна може закінчити війну проти РФ до 2025 року за підтримки США та європейських країн.
- Європа без підтримки української армії не здатна ефективно протистояти Росії через чисельність та бойовий досвід російської армії.
- Важливою умовою для завершення війни є зміцнення європейської армії та виробництво озброєнь для підтримки України у боротьбі з РФ.
- Зеленський підкреслив важливість прагматичного підходу та збільшення обсягів виробництва озброєнь європейськими країнами.
- За словами Зеленського, підтримка США та міцність Європейського Союзу сприятимуть швидкому завершенню війни проти РФ.
Україна має шанс завершити війну у 2025 році
Європа без України не зможе протистояти РФ
Володимир Зеленський також наголосив, що Європа без підтримки української армії не здатна ефективно протистояти Росії.
За його словами російська армія чисельніша за сили країн ЄС. Окрім цього РФ має більше зброї, діє нахабно й використовує свій бойовий досвід.
Європейські країни, своєю чергою, звикли діяти цивілізовано, чим користується російський диктатор Володимир Путін.
Президент України підкреслив, що Україна повинна зробити все можливе для завершення війни цього року, враховуючи підтримку США та зміцнення Європейського Союзу.
Водночас Зеленський наголосив, що ЄС необхідно бути більш прагматичним та у 2–3 рази збільшити виробництво озброєнь.
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