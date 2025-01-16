Чи можливо завершити війну РФ проти України у 2025 році — відповідь Зеленського

Україна може закінчити повномасштабну війну вже у 2025 році і цього прагне також 47-й президент США Дональд Трамп. Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю польським ЗМІ.

Україна має шанс завершити війну у 2025 році

Так, є можливість завершити війну у 2025 році. Трамп хоче закінчити війну. Це його меседжі — публічні та непублічні. Він здатний чинити тиск на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америки, Китаю та об'єднаної Європи. Володимир Зеленський Президент України

Європа без України не зможе протистояти РФ

Володимир Зеленський також наголосив, що Європа без підтримки української армії не здатна ефективно протистояти Росії.

За його словами російська армія чисельніша за сили країн ЄС. Окрім цього РФ має більше зброї, діє нахабно й використовує свій бойовий досвід.

Європейські країни, своєю чергою, звикли діяти цивілізовано, чим користується російський диктатор Володимир Путін.

Президент України підкреслив, що Україна повинна зробити все можливе для завершення війни цього року, враховуючи підтримку США та зміцнення Європейського Союзу.

Сьогодні ми маємо сильного партнера — Америку, а також ЄС, який став значно міцнішим, — заявив Володимир Зеленський. Поширити

Водночас Зеленський наголосив, що ЄС необхідно бути більш прагматичним та у 2–3 рази збільшити виробництво озброєнь.