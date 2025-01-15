100 днів на завершення війни. Що замислив представник Трампа в Україні

Майбутній представник Дональда Трампа в Росії та Україні, генерал-лейтенанта у відставці Кіт Келлог наразі налаштований знайти шлях для "розв’язання" війни протягом 100 днів після вступу на посаду.

Команда Трампа уже усвідомила всю складність ситуації

Інформаційна агенція Reuters із посиланням на неназваних радників майбутнього президента США зазначає, що оточення Трампа уже позбулося своїх ілюзій.

Усі нарешті зрозуміли, що завершити війну протягом 24 годин не вдасться й на це доведеться витратити місяці — у кращому разі.

Ці оцінки узгоджуються із зауваженнями майбутнього представника Трампа в Росії та Україні, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, ... який сказав, що він хотів би знайти "розв’язання" війни протягом 100 днів, набагато більше, ніж первинний термін новообраного президента, — мовиться в матеріалі. Поширити

Що цікаво, на переконання експосла США в Україні Джона Гербста, навіть "пролонгований" кінцевий термін, озвучений Келлогом, наразі є "надто оптимістичним":

Щоб це спрацювало, Трамп повинен переконати Путіна, що непоступливість має негативні сторони, — наголосив американський дипломат. Поширити

Радник Трампа закликав Україну "піти ва-банк"

З новою неочікуваною заявою виступив радник майбутнього президента з питань нацбезпеки, конгресмен Майк Волц.

Він почав публічно переконувати, що Україна повинна знизити мобілізаційний вік, щоб зупинити армію РФ.

Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових.Ми чуємо про моральні проблеми, про проблеми на фронті. Слухайте, якщо українці просять весь світ піти ва-банк задля демократії (ризикнути всім — ред.), потрібно, щоб і вони пішли ва-банк задля демократії. Майк Волц Радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки

Як вважає політик, зниження мобілізаційного віку необхідно для стабілізації лінії фронту, щоб могла бути досягнута та чи інша угода.