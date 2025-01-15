100 днів на завершення війни. Що замислив представник Трампа в Україні

Майбутній представник Дональда Трампа в Росії та Україні, генерал-лейтенанта у відставці Кіт Келлог наразі налаштований знайти шлях для "розв’язання" війни протягом 100 днів після вступу на посаду.
Головні тези:
- Кіт Келлог шукає шляхи для завершення війни протягом 3 місяців.
- Радник Трампа Майк Волц виступає з ідеєю зниження мобілізаційного віку в Україні для стабілізації ситуації на фронті.
Команда Трампа уже усвідомила всю складність ситуації
Інформаційна агенція Reuters із посиланням на неназваних радників майбутнього президента США зазначає, що оточення Трампа уже позбулося своїх ілюзій.
Усі нарешті зрозуміли, що завершити війну протягом 24 годин не вдасться й на це доведеться витратити місяці — у кращому разі.
Що цікаво, на переконання експосла США в Україні Джона Гербста, навіть "пролонгований" кінцевий термін, озвучений Келлогом, наразі є "надто оптимістичним":
Радник Трампа закликав Україну "піти ва-банк"
З новою неочікуваною заявою виступив радник майбутнього президента з питань нацбезпеки, конгресмен Майк Волц.
Він почав публічно переконувати, що Україна повинна знизити мобілізаційний вік, щоб зупинити армію РФ.
Як вважає політик, зниження мобілізаційного віку необхідно для стабілізації лінії фронту, щоб могла бути досягнута та чи інша угода.
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