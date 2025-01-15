Вступ у НАТО. Чи може Україна піти на поступки

Глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що Україна досі вважає вступ у НАТО єдиною найдієвішою гарантією безпеки для себе, тому не збирається відмовлятися від свого курсу.

Україна не піде на поступки у питанні вступу в НАТО

Шеф української дипломатії вкотре повторив, що позиція Києва щодо прагнення вступити у НАТО є твердою, курс на вступ у НАТО давно закріплений у Конституції.

Окрім того, не можна ігнорувати той факт, що за членство України в Альянсі виступає переконлива більшість українського суспільства.

Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО, вибачте за цинізм, також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки. Андрій Сибіга Глава МЗС України

Український дипломат нагадав про те, що ми вже проходили "альтернативні варіанти".

Насамперед йдеться про тотальний провал Будапештського меморандуму.

Ба більше, всі уже усвідомили, що створення будь-яких "сірих зон" призводить лише до подальших загострень.

Тому членство України в НАТО — це непохитний пріоритет і єдина дієва гарантія безпеки для нашої держави, — наголосив Андрій Сибіга. Поширити

Путін залякав членів НАТО

Глава МЗС України розкрив деталі розмови з іноземним колегою, який у далекому 2008 році був присутній на саміті у Бухаресті.

Що важливо розуміти, саме тоді могли ухвалити рішення про надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін тоді безпосередньо погрожував європейським лідерам, що окупує Україну, якщо таке рішення ухвалять.