Вступление в НАТО. Может ли Украина пойти на уступки

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина по-прежнему считает вступление в НАТО единственной самой действенной гарантией безопасности для себя, поэтому не собирается отказываться от своего курса.
Главные тезисы
- Сибига напомнил, что курс на вступление Украины в НАТО закреплен в Конституции.
- Путин запугал членов Альянса в прошлом, угрожая оккупацией Украины.
Украина не пойдет на уступки в вопросе вступления в НАТО
Шеф украинской дипломатии повторил, что позиция Киева относительно стремления вступить в НАТО твердая, курс на вступление в НАТО давно закреплен в Конституции.
Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что за членство Украины в Альянсе выступает убедительное большинство украинского общества.
Украинский дипломат напомнил, что мы уже проходили "альтернативные варианты".
В первую очередь речь идет о тотальном провале Будапештского меморандума.
Более того, все уже осознали, что создание любых "серых зон" приводит к дальнейшим обострениям.
Путин запугал членов НАТО
Глава МИД Украины раскрыл детали разговора с иностранным коллегой, который в далеком 2008 году присутствовал на саммите в Бухаресте.
Что важно понимать, именно тогда могли принять решение о предоставлении Украине и Грузии Плана действий по членству.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин тогда непосредственно угрожал европейским лидерам, что оккупирует Украину, если такое решение будет принято.
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