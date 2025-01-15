Вступление в НАТО. Может ли Украина пойти на уступки
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Вступление в НАТО. Может ли Украина пойти на уступки

НАТО Украина
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Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина по-прежнему считает вступление в НАТО единственной самой действенной гарантией безопасности для себя, поэтому не собирается отказываться от своего курса.

Главные тезисы

  • Сибига напомнил, что курс на вступление Украины в НАТО закреплен в Конституции.
  • Путин запугал членов Альянса в прошлом, угрожая оккупацией Украины.

Украина не пойдет на уступки в вопросе вступления в НАТО

Шеф украинской дипломатии повторил, что позиция Киева относительно стремления вступить в НАТО твердая, курс на вступление в НАТО давно закреплен в Конституции.

Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что за членство Украины в Альянсе выступает убедительное большинство украинского общества.

Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины для НАТО, извините за цинизм, также самый дешевый вариант обеспечения европейской безопасности.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Украинский дипломат напомнил, что мы уже проходили "альтернативные варианты".

В первую очередь речь идет о тотальном провале Будапештского меморандума.

Более того, все уже осознали, что создание любых "серых зон" приводит к дальнейшим обострениям.

Поэтому членство Украины в НАТО — это непоколебимый приоритет и единственная действенная гарантия безопасности для нашего государства, — подчеркнул Андрей Сибига.

Путин запугал членов НАТО

Глава МИД Украины раскрыл детали разговора с иностранным коллегой, который в далеком 2008 году присутствовал на саммите в Бухаресте.

Что важно понимать, именно тогда могли принять решение о предоставлении Украине и Грузии Плана действий по членству.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин тогда непосредственно угрожал европейским лидерам, что оккупирует Украину, если такое решение будет принято.

Как мы знаем, тогда Североатлантический союз проявил слабость и историческую близорукость. И что мы увидели потом? Россия оккупировала Грузию, потом оккупировала и аннексировала Крым, а сейчас — полномасштабная война. Эти ошибки недопустимо повторять. Нужны сильные решения, которые создадут стратегические гарантии трансатлантической безопасности. А это членство Украины в НАТО.

Андрей Сибиг

Андрей Сибиг

Глава МИД Украины

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