Финальный прорыв. Чего ждать от визита Зеленского в Польшу

По мнению министра спорта и туризма Польши Славомира Нитраса, визит украинского лидера Владимира Зеленского принесет "финальный прорыв" в деле эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Власти Польши настроены оптимистично

Что важно понимать, 15 января Зеленский находится с визитом в Польше.

Я надеюсь, что сегодняшний визит Владимира Зеленского принесет финальный прорыв по делу Волыни, и мы сможем начать эксгумацию. Славомир Нитрас Министр спорта и туризма Польши

Он обратил внимание на важность встречи двух сторон, которые "ориентированы на понимание, поиск решения, а не на поиск собственной выгоды, например политической".

По убеждению польского министра, впереди Киев и Варшаву ждет процесс, к которому страны были близки в начале войны.

Определенная договоренность, поиск взаимопонимания. Эксгумации очень важны, это условие с нашей стороны, которое вообще не обсуждалось. И я верю, что будет эксгумация и извинения со стороны украинцев за Волынь. Поделиться

Кроме того, сообщается, что выдающийся польский генетик, занимающийся эксгумациями, уже готовится к поездке в Украину. По предварительным данным, это произойдет весной 2025 года.

Как только позволят погодные условия, польские генетики поедут в Украину, — добавил министр. Поделиться

Зеленский прибыл в Варшаву

15 января официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский прибыл в польскую столицу, где у него запланирована встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

Также известно, что у украинского лидера запланирована встреча с президентом страны Анджеем Дудой, а также встреча с украинским сообществом и другие мероприятия.

Кроме того, указано, что в Варшаве также состоится встреча президента Украины с кандидатом в президенты Польши от "Гражданской платформы" Рафалом Тшасковским.