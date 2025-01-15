Финальный прорыв. Чего ждать от визита Зеленского в Польшу

По мнению министра спорта и туризма Польши Славомира Нитраса, визит украинского лидера Владимира Зеленского принесет "финальный прорыв" в деле эксгумаций жертв Волынской трагедии.
Главные тезисы
- Визит украинского президента в Польшу будет способствовать началу эксгумаций жертв Волынской трагедии.
- Польша и Украина нацелены на поиск решения и договоренности.
- Выдающийся польский генетик уже готовится к эксгумационным работам в Украине в 2025 году.
Власти Польши настроены оптимистично
Что важно понимать, 15 января Зеленский находится с визитом в Польше.
Он обратил внимание на важность встречи двух сторон, которые "ориентированы на понимание, поиск решения, а не на поиск собственной выгоды, например политической".
По убеждению польского министра, впереди Киев и Варшаву ждет процесс, к которому страны были близки в начале войны.
Кроме того, сообщается, что выдающийся польский генетик, занимающийся эксгумациями, уже готовится к поездке в Украину. По предварительным данным, это произойдет весной 2025 года.
Зеленский прибыл в Варшаву
15 января официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский прибыл в польскую столицу, где у него запланирована встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
Также известно, что у украинского лидера запланирована встреча с президентом страны Анджеем Дудой, а также встреча с украинским сообществом и другие мероприятия.
Кроме того, указано, что в Варшаве также состоится встреча президента Украины с кандидатом в президенты Польши от "Гражданской платформы" Рафалом Тшасковским.
Месяц назад Дональд Туск посетил Львов, где заявил о прогрессе в исторических вопросах в польско-украинских отношениях.
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