Введет ли Польша свои войска в Украину — ответ Минобороны
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Введет ли Польша свои войска в Украину — ответ Минобороны

армия Польши
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Источник:  Financial Times

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отрицает возможность отправки польских войск в Украину для закрепления возможного прекращения огня со стороны России.

Главные тезисы

  • Польша признает необходимость распределения бремени и диверсификации в рамках НАТО для поддержки Украины.
  • Польский министр обороны отметил, что сотрудничество между Украиной и Польшей непростое из-за ряда факторов.
  • В текущих отношениях между странами также немаловажную роль играет отказ Варшавы передавать ВСУ запасы самолетов МиГ-29.

Польша не готова к серьезным решениям для защиты Украины

По словам польского министра, когда появится мирный план нового президента США Дональда Трампа, то все союзники Киева точно будут его обсуждать и оценивать.

Но приграничные государства не являются теми, кто каким-либо образом появляться со своими войсками в Украине, потому что я считаю, что должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО.

Владислав Косиняк-Камиш

Владислав Косиняк-Камиш

Министр обороны Польши

Журналисты обращают внимание на то, что Польша действительно верный союзник Украины на фоне захватнической войны, которую продолжает вести Россия.

Однако нельзя отрицать тот факт, что отношения официальных Киева и Варшава немного испортились из-за исторических недовольств, дешевого украинского сельскохозяйственного экспорта и растущего разочарования гражданами Украины, покинувшими свою страну.

Владислав Косиняк-Камыш заявил, что понимает Зеленского

По словам министра обороны, он замечает усталость в польском обществе из-за поступков и поведения некоторых украинцев, которые сбежали от войны и уже успели забыть о том, что она продолжается.

Это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин, которые ездят на новейших автомобилях или останавливаются в пятизвездочных гостиницах, — признался Владислав Косиняк-Камиш.

Издание напоминает, что еще одним ударом по отношениям Украины и Польши стал отказ Варшавы передавать ВСУ запасы самолетов МиГ-29.

По словам министра, он понимает политику и недовольство украинского лидера Владимира Зеленского на этот счет.

Это его роль — всегда требовать большей помощи. Но я думаю, что он и Украина также должны помнить, что когда другие присылали каски, мы присылали танки, — добавил Косиняк-Камыш.

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