Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отрицает возможность отправки польских войск в Украину для закрепления возможного прекращения огня со стороны России.
Главные тезисы
- Польша признает необходимость распределения бремени и диверсификации в рамках НАТО для поддержки Украины.
- Польский министр обороны отметил, что сотрудничество между Украиной и Польшей непростое из-за ряда факторов.
- В текущих отношениях между странами также немаловажную роль играет отказ Варшавы передавать ВСУ запасы самолетов МиГ-29.
Польша не готова к серьезным решениям для защиты Украины
По словам польского министра, когда появится мирный план нового президента США Дональда Трампа, то все союзники Киева точно будут его обсуждать и оценивать.
Журналисты обращают внимание на то, что Польша действительно верный союзник Украины на фоне захватнической войны, которую продолжает вести Россия.
Однако нельзя отрицать тот факт, что отношения официальных Киева и Варшава немного испортились из-за исторических недовольств, дешевого украинского сельскохозяйственного экспорта и растущего разочарования гражданами Украины, покинувшими свою страну.
Владислав Косиняк-Камыш заявил, что понимает Зеленского
По словам министра обороны, он замечает усталость в польском обществе из-за поступков и поведения некоторых украинцев, которые сбежали от войны и уже успели забыть о том, что она продолжается.
Издание напоминает, что еще одним ударом по отношениям Украины и Польши стал отказ Варшавы передавать ВСУ запасы самолетов МиГ-29.
По словам министра, он понимает политику и недовольство украинского лидера Владимира Зеленского на этот счет.
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