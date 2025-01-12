Чи введе Польща свої війська в Україну — відповідь Міноборони

Очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наразі заперечує можливість відправлення польських військ в Україну задля закріплення можливого припинення вогню з боку Росії.
Головні тези:
- Польща визнає потребу в розподілі тягаря та диверсифікації у межах НАТО для підтримки України.
- Польський міністр оборони зазначив, що співробітництво між Україною та Польщею непросте через низку факторів.
- У поточних відносинах між країнами також важливу роль відіграє відмова Варшави передавати ЗСУ запаси літаків МіГ-29.
Польща не готова до серйозних рішень задля захисту України
За словами польського міністра, коли з'явиться мирний план нового президента США Дональда Трампа, — ред.), то всі союзники Києва точно будуть його обговорювати та оцінювати.
Журналісти звертають увагу на те, що Польща дійсно є вірним союзником України на тлі загарбницької війни, яку продовжує вести Росія.
Однак не можна заперечувати той факт, що відносини офіційних Києва та Варшава трохи зіпсувалися “через історичні невдоволення, дешевий український сільськогосподарський експорт і зростаюче розчарування громадянами України, які залишили свою країну".
Владислав Косіняк-Камиш заявив, що розуміє Зеленського
За словами міністра оборони, він помічає втому в польському суспільстві через вчинки та поведінку деяких українців, які втекли від війни й встигли забути про те, що вона досі триває.
Видання також нагадує, що ще один ударом по відносинах України та Польщі стала відмова Варшави передавати ЗСУ запаси літаків МіГ-29.
За словами міністра, він розуміє політику та невдоволення українського лідера Володимира Зеленського з цього приводу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-