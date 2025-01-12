Польща не готова до серйозних рішень задля захисту України

За словами польського міністра, коли з'явиться мирний план нового президента США Дональда Трампа, — ред.), то всі союзники Києва точно будуть його обговорювати та оцінювати.

Але прикордонні держави не є тими, хто має будь-яким чином з'являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що має бути більший розподіл тягаря та диверсифікація всередині НАТО. Владислав Косіняк-Камиш Міністр оборони Польщі

Журналісти звертають увагу на те, що Польща дійсно є вірним союзником України на тлі загарбницької війни, яку продовжує вести Росія.

Однак не можна заперечувати той факт, що відносини офіційних Києва та Варшава трохи зіпсувалися “через історичні невдоволення, дешевий український сільськогосподарський експорт і зростаюче розчарування громадянами України, які залишили свою країну".

Владислав Косіняк-Камиш заявив, що розуміє Зеленського

За словами міністра оборони, він помічає втому в польському суспільстві через вчинки та поведінку деяких українців, які втекли від війни й встигли забути про те, що вона досі триває.

Це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на новітніх автомобілях або зупиняються в п’ятизіркових готелях, — зізнався Владислав Косіняк-Камиш. Поширити

Видання також нагадує, що ще один ударом по відносинах України та Польщі стала відмова Варшави передавати ЗСУ запаси літаків МіГ-29.

За словами міністра, він розуміє політику та невдоволення українського лідера Володимира Зеленського з цього приводу.