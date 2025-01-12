Чи введе Польща свої війська в Україну — відповідь Міноборони
Категорія
Політика
Дата публікації

Чи введе Польща свої війська в Україну — відповідь Міноборони

армія Польщі
Джерело:  Financial Times

Очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наразі заперечує можливість відправлення польських військ в Україну задля закріплення можливого припинення вогню з боку Росії.

Головні тези:

  • Польща визнає потребу в розподілі тягаря та диверсифікації у межах НАТО для підтримки України.
  • Польський міністр оборони зазначив, що співробітництво між Україною та Польщею непросте через низку факторів.
  • У поточних відносинах між країнами також важливу роль відіграє відмова Варшави передавати ЗСУ запаси літаків МіГ-29.

Польща не готова до серйозних рішень задля захисту України

За словами польського міністра, коли з'явиться мирний план нового президента США Дональда Трампа, — ред.), то всі союзники Києва точно будуть його обговорювати та оцінювати.

Але прикордонні держави не є тими, хто має будь-яким чином з'являтися зі своїми військами в Україні, тому що я вважаю, що має бути більший розподіл тягаря та диверсифікація всередині НАТО.

Владислав Косіняк-Камиш

Владислав Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі

Журналісти звертають увагу на те, що Польща дійсно є вірним союзником України на тлі загарбницької війни, яку продовжує вести Росія.

Однак не можна заперечувати той факт, що відносини офіційних Києва та Варшава трохи зіпсувалися “через історичні невдоволення, дешевий український сільськогосподарський експорт і зростаюче розчарування громадянами України, які залишили свою країну".

Владислав Косіняк-Камиш заявив, що розуміє Зеленського

За словами міністра оборони, він помічає втому в польському суспільстві через вчинки та поведінку деяких українців, які втекли від війни й встигли забути про те, що вона досі триває.

Це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на новітніх автомобілях або зупиняються в п’ятизіркових готелях, — зізнався Владислав Косіняк-Камиш.

Видання також нагадує, що ще один ударом по відносинах України та Польщі стала відмова Варшави передавати ЗСУ запаси літаків МіГ-29.

За словами міністра, він розуміє політику та невдоволення українського лідера Володимира Зеленського з цього приводу.

Це його роль — завжди вимагати більшої допомоги. Але я думаю, що він і Україна також повинні пам’ятати, що коли інші надсилали лише каски, ми надсилали танки, — додав Косіняк-Камиш.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення іноземних війську в Україну. Польща озвучила свою позицію
Владислав Косіняк-Камиш
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Польща жорстко поставила на місце Угорщину після гучного скандалу
Польща
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Бербок виступила проти рішення Шольца заради України
Бербок

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?