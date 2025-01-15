Фінальний прорив. Чого чекати від візиту Зеленського до Польщі

На переконання міністра спорту та туризму Польщі Славоміра Нітраса, візит українського лідера Володимира Зеленського принесе "фінальний прорив" у справі ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Влада Польщі налаштована оптимістично

Що важливо розуміти, 15 січня Зеленський перебуває із візитом у Польщі.

Я сподіваюся, що сьогоднішній візит Володимира Зеленського принесе фінальний прорив у справі Волині, і ми зможемо розпочати ексгумації. Славомір Нітрас Міністр спорту та туризму Польщі

Він звернув увагу на важливості зустрічі двох сторін, які "орієнтовані на порозуміння, пошук рішення, а не на пошук власної вигоди, наприклад політичної".

На переконання польського міністра, попереду на Київ та Варшаву чекає процес, до якого країни були близькі на початку війни.

Певна домовленість, пошук порозуміння. Ексгумації дуже важливі, це умова з нашого боку, яка взагалі не обговорювалася. І я вірю, що буде ексгумація і вибачення з боку українців за Волинь. Поширити

Окрім того, наголошується, що найвидатніший польський генетик, який займається ексгумаціями, вже готується до поїздки в Україну. За попередніми даними, це станеться навесні 2025 року.

Як тільки дозволять погодні умови, польські генетики поїдуть в Україну, — додав міністр. Поширити

Зеленський прибув до Варшави

15 січня офіційно стало відомо, що глава держави Володимир Зеленський прибув до польської столиці, де у нього запланована зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров

Також відомо, що в українського лідера запланована зустріч із президентом країни Анджеєм Дудою, а також зустріч з українською громадою та інші заходи.

Окрім цього, вказано що у Варшаві також відбудеться зустріч президента України з кандидатом у президенти Польщі від "Громадянської платформи" Рафалом Тшасковським.