Словацькі депутати вирушили до РФ. Як їм помстилася Польща
Категорія
Економіка
Дата публікації

Словацькі депутати вирушили до РФ. Як їм помстилася Польща

Данко
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Джерело:  TASR

Очільник ультраправих словацьких депутатів на чолі з віцеспікером і лідером "Словацької національної партії" Андреєм Данко вирушили на кілька днів до країни-агресорки Росії, однак Польща зіпсувала зрадникам переліт.

Головні тези:

  • Словацькі депутати полетіли до Москви говорити про газ, Польща не пропустила їхній літак.
  • Це рішення Варшави обурило Данко та його поплічників.
  • Головною метою візиту є обговорення можливостей продовження постачання газу з країни-агресорки РФ.

Польща зіпсувала словацьким депутатам вояж до РФ

Данко публічно почав скаржитися на те, Польща не дозволила літаку рух над своєю територією.

Що важливо розуміти, делегація на чолі з Данко та членом партії прем’єра Роберта Фіцо Smer-SD Тибором Гашпаром вирушила в дорогу вранці у неділю, 12 січня.

Згідно з останніми даними, окрім них, у складі ще троє депутатів Smer-SD (Маріан Кери, Ян Мажгут і Річард Глюк) та однопартієць Данко зі "Словацької національної партії". Вояж буде тривати до 15 січня.

За словами Данко і Гашпара, вони мають намір провести переговори з депутатами російської Держдуми та деякими представниками уряду Росії.

Серед іншого, вони планують підняти питання про те, чи зміг би "Газпром" продовжити постачання газу Словаччині після того, як Україна не стала продовжувати з російською компанією угоду про транзит.

Данко обманув словаків

Як стверджує очільник "Словацької національної партії", він нібито має намір "донести інформацію" про життя у Росії.

Ба більше, хоче "показати, що там також живуть люди, що німці, французи, американці ведуть там бізнес".

Данко не забув вкотре поскаржитися на, що їм довелося летіти через Чехію та Німеччину, тому що Польща не дозволила летіти над її територією.

Я не розумію позицію Польщі, але приймаю це як даність, — заявив проросійський політик.

Згідно з даними видання Aktuality,поїздка здійснюється за бюджетні кошти — попри нещодавні обіцянки Данко, що вона буде здійснюватись за власний рахунок депутатів.

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