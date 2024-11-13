Словаччина підписала пробний контракт на закупівлю газу з Азербайджану

Компанія SPP зі Словаччини заявила, що готова до припинення українського транзиту. Вона підписала пробний короткостроковий контракт на постачання газу з азербайджанською компанією SOCAR.

Словацька держкомпанія підписала пілотний контракт на закупівлю газу з Азербайджану

Через високий ризик припинення постачання газу східним трубопроводом ми вживаємо заходів для забезпечення надійності постачання нашим клієнтам — від великих промислових підприємств до домогосподарств — за будь-яких обставин, — заявив генеральний директор SPP Войтех Ференц. Поширити

SPP повідомила, що Словаччина також диверсифікувала маршрути постачання на випадок зупинки транзиту через Україну. Альтернативні маршрути включають трубопровід з Німеччини через Чехію.

У заяві також підкреслюється, що у разі припинення транзиту через Україну важливу роль відіграватиме південний маршрут через трубопровід "Турецький потік" у Чорному морі. Частину газу з Росії або Азербайджану можна буде транспортувати саме цим шляхом.

Також зазначається, що у випадку зупинки постачання через Україну будуть застосовані додаткові заходи для забезпечення безпеки, хоча це призведе до зростання витрат.

Якщо компанія втратить постачання з Росії та змушена буде закуповувати необхідний обсяг з іншого джерела та фізично транспортувати його до Словаччини, це обійдеться як мінімум на 140 мільйонів євро дорожче, — заявили в SPP. Поширити

Що цьому передувало

З 1 січня 2025 року закінчується транзитний контракт із Газпромом, який був укладений наприкінці 2019 року. Згідно з ним, Газпром має платити за прокачування 40 млрд кубів газу на рік, але з початком повномасштабної війни прокачує близько 15 млрд кубів.

Україна отримує за транзит близько 800 млн дол, тоді як Росія заробляє до 5 млрд дол на рік.

Україна не збирається підписувати новий транзитний контракт із Газпромом, але ведуться перемовини про укладення контракту з третьою стороною. В такому випадку постачальником газу може стати Азербайджан.