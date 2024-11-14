Словаччина прагне винятку з санкцій ЄС для продовження переробки російської нафти

Словаччина бажає переробляти російську нафту

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар.

Словацький нафтопереробний завод Slovnaft AS, який належить угорській Mol Nyrt., переробляє російську нафту в паливо для відправлення до Чехії та хоче продовжити це робити після закінчення терміну дії винятку із санкцій 5 грудня.

Без продовження дозволу використання російської нафти обмежиться постачанням на словацький ринок.

Нафтопереробний завод, як і Mol, розширює свої потужності для перероблення інших видів нафти, хоча повний перехід займе роки.

Якщо Slovnaft AS не зможе переробляти російську нафту, це матиме «величезні наслідки», заявив Бланар у Будапешті в четвер після зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. За його словами «Російська Федерація була надійним партнером». Поширити

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Санкції ЄС проти нафти РФ

ЄС запровадив санкції проти російської нафти після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, хоча Словаччина та сусідні Чехія та Угорщина домоглися винятків, поки вони не перейдуть на інші джерела постачання нафти. Російська нафта, що постачається нафтопроводом «Дружба», дешевша за альтернативні потоки, що ускладнює цей перехід.

У 2022 році Болгарія, Угорщина, Чехія та Словаччина, отримали тимчасові винятки із запровадженої заборони на імпорт Євросоюзом нафти та нафтопродуктів із Росії.

Зокрема країни-члени ЄС, які мають особливу залежність від російської трубопровідної нафти, можуть скористатися тимчасовими винятками та продовжувати отримувати сиру нафту через трубопроводи.