Словаччина прагне винятку з санкцій ЄС для продовження переробки російської нафти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Словаччина прагне винятку з санкцій ЄС для продовження переробки російської нафти

Нафта РФ
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Джерело:  Bloomberg

Словаччина планує провести переговори з Європейським Союзом про продовження виключення із санкцій щодо нафти РФ.

Головні тези:

  • Словаччина планує провести переговори з ЄС стосовно виключення з санкцій для переробки російської нафти.
  • В разі недопущення до переробки російської нафти нафтопереробний завод Slovnaft AS та угорська компанія Mol Nyrt. стикнуться з серйозними наслідками.
  • ЄС запровадив санкції проти нафти РФ, проте окремі країни, у тому числі Словаччина, використовували винятки для отримання російської нафти через тимчасові винятки.
  • Російська нафта, яка постачається нафтопроводом «Дружба», залишається дешевшою альтернатив, ускладнюючи перехід на інші джерела постачання.
  • Словаччина активно працює над збереженням можливості переробки російської нафти та розширенням своїх потужностей для цього.

Словаччина бажає переробляти російську нафту

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар.

Словацький нафтопереробний завод Slovnaft AS, який належить угорській Mol Nyrt., переробляє російську нафту в паливо для відправлення до Чехії та хоче продовжити це робити після закінчення терміну дії винятку із санкцій 5 грудня.

Без продовження дозволу використання російської нафти обмежиться постачанням на словацький ринок.

Нафтопереробний завод, як і Mol, розширює свої потужності для перероблення інших видів нафти, хоча повний перехід займе роки.

Якщо Slovnaft AS не зможе переробляти російську нафту, це матиме «величезні наслідки», заявив Бланар у Будапешті в четвер після зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. За його словами «Російська Федерація була надійним партнером».

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Санкції ЄС проти нафти РФ

ЄС запровадив санкції проти російської нафти після вторгнення Москви в Україну у 2022 році, хоча Словаччина та сусідні Чехія та Угорщина домоглися винятків, поки вони не перейдуть на інші джерела постачання нафти. Російська нафта, що постачається нафтопроводом «Дружба», дешевша за альтернативні потоки, що ускладнює цей перехід.

У 2022 році Болгарія, Угорщина, Чехія та Словаччина, отримали тимчасові винятки із запровадженої заборони на імпорт Євросоюзом нафти та нафтопродуктів із Росії.

Зокрема країни-члени ЄС, які мають особливу залежність від російської трубопровідної нафти, можуть скористатися тимчасовими винятками та продовжувати отримувати сиру нафту через трубопроводи.

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