Словакия стремится к исключению из санкций ЕС для продолжения переработки российской нефти

Словакия планирует провести переговоры с Европейским Союзом о продолжении исключения из санкций по нефти РФ.

Словакия хочет перерабатывать российскую нефть

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft AS, принадлежащий венгерской Mol Nyrt., перерабатывает российскую нефть в топливо для отправки в Чехию и хочет продолжить это делать по истечении срока действия исключения из санкций 5 декабря.

Без продления разрешения на использование российской нефти ограничится поставкой на словацкий рынок.

Нефтеперерабатывающий завод, как и Mol, расширяет свои мощности для переработки других видов нефти, хотя полный переход займет годы.

Если Slovnaft AS не сможет перерабатывать российскую нефть, это будет иметь "огромные последствия", заявил Бланар в Будапеште в четверг после встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. По его словам, «Российская Федерация была надежным партнером». Поделиться

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Санкции ЕС против нефти РФ

ЕС ввел санкции против российской нефти после вторжения Москвы в Украину в 2022 году, хотя Словакия и соседние Чехия и Венгрия добились исключений, пока они не перейдут на другие источники поставки нефти. Российская нефть, поставляемая по нефтепроводу «Дружба», дешевле альтернативных потоков, что усложняет этот переход.

В 2022 году Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия получили временные исключения из введенного запрета на импорт Евросоюзом нефти и нефтепродуктов из России.

В частности, страны-члены ЕС, имеющие особую зависимость от российской трубопроводной нефти, могут воспользоваться временными исключениями и продолжать получать сырую нефть через трубопроводы.