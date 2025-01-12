Словацкие депутаты отправились в РФ. Как им отомстила Польша
Категория
Экономика
Дата публикации

Словацкие депутаты отправились в РФ. Как им отомстила Польша

Польша испортила словацким депутатам вояж в РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  TASR

Глава ультраправых словацких депутатов во главе с вице-спикером и лидером "Словацкой национальной партии" Андреем Данко отправились на несколько дней в страну-агрессорку Россию, однако Польша испортила предателям перелет.

Главные тезисы

  • Словацкие депутаты полетели в Москву, однако Польша не пропустила их самолет.
  • Это решение Варшавы возмутило Данко и его приспешников.
  • Главной целью визита является обсуждение возможностей продления поставок газа из страны-агрессорки РФ.

Польша испортила словацким депутатам вояж в РФ

Данко публично начал жаловаться на то, что Польша не разрешила самолету движение над своей территорией.

Что важно понимать, делегация во главе с Данко и членом партии премьера Роберта Фицо Smer-SD Тибором Гашпаром отправилась в путь утром в воскресенье, 12 января.

Согласно последним данным, кроме них, в составе еще трое депутатов Smer-SD (Мариан Кери, Ян Мажгут и Ричард Глюк) и однопартиец Данко из "Словацкой национальной партии". Вояж продлится до 15 января.

По словам Данко и Гаспара, они намерены провести переговоры с депутатами российской Госдумы и некоторыми представителями правительства России.

Среди прочего, они планируют поднять вопрос о том, смог бы "Газпром" продлить поставки газа в Словакию после того, как Украина не стала продлевать с российской компанией соглашение о транзите.

Данко обманул словаков

Как утверждает глава "Словацкой национальной партии", он якобы намерен "донести информацию" о жизни в России.

Более того, хочет "показать, что там также живут люди, что немцы, французы, американцы ведут там бизнес".

Данко не забыл еще раз пожаловаться, что им пришлось лететь через Чехию и Германию, потому что Польша не позволила лететь над ее территорией.

Я не понимаю позицию Польши, но принимаю это как данность, заявил пророссийский политик.

Согласно данным издания Aktuality, поездка осуществляется за бюджетные средства, несмотря на недавние обещания Данко, что она будет осуществляться за счет депутатов.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Словакия пытается запугать Украину после запрета транзита российской нефти
Петер Пеллегрини
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Словакия подписала пробный контракт на закупку газа из Азербайджана
Словакия подписала пробный контракт на закупку газа из Азербайджана
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Словакия стремится к исключению из санкций ЕС для продолжения переработки российской нефти
Нефть

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?