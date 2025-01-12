Глава ультраправых словацких депутатов во главе с вице-спикером и лидером "Словацкой национальной партии" Андреем Данко отправились на несколько дней в страну-агрессорку Россию, однако Польша испортила предателям перелет.

Польша испортила словацким депутатам вояж в РФ

Данко публично начал жаловаться на то, что Польша не разрешила самолету движение над своей территорией.

Что важно понимать, делегация во главе с Данко и членом партии премьера Роберта Фицо Smer-SD Тибором Гашпаром отправилась в путь утром в воскресенье, 12 января.

Согласно последним данным, кроме них, в составе еще трое депутатов Smer-SD (Мариан Кери, Ян Мажгут и Ричард Глюк) и однопартиец Данко из "Словацкой национальной партии". Вояж продлится до 15 января.

По словам Данко и Гаспара, они намерены провести переговоры с депутатами российской Госдумы и некоторыми представителями правительства России.

Среди прочего, они планируют поднять вопрос о том, смог бы "Газпром" продлить поставки газа в Словакию после того, как Украина не стала продлевать с российской компанией соглашение о транзите. Поделиться

Данко обманул словаков

Как утверждает глава "Словацкой национальной партии", он якобы намерен "донести информацию" о жизни в России.

Более того, хочет "показать, что там также живут люди, что немцы, французы, американцы ведут там бизнес".

Данко не забыл еще раз пожаловаться, что им пришлось лететь через Чехию и Германию, потому что Польша не позволила лететь над ее территорией.

Я не понимаю позицию Польши, но принимаю это как данность, заявил пророссийский политик. Поделиться

Согласно данным издания Aktuality, поездка осуществляется за бюджетные средства, несмотря на недавние обещания Данко, что она будет осуществляться за счет депутатов.