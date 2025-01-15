100 дней на завершение войны. Что задумал представитель Трампа в Украине

Будущий представитель Дональда Трампа в России и Украине, генерал-лейтенанта в отставке Кит Келлог, сейчас настроен найти путь для "развязания" войны в течение 100 дней после вступления в должность.
Главные тезисы
- Кит Келлог ищет пути для завершения войны в течение 3 месяцев.
- Советник Трампа Майк Волц выступает с идеей понижения мобилизационного возраста в Украине для стабилизации ситуации на фронте.
Команда Трампа уже осознала всю сложность ситуации
Информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванных советников будущего президента США отмечает, что окружение Трампа уже избавилось от своих иллюзий.
Все наконец-то поняли, что завершить войну в течение 24 часов не удастся и на это придется потратить месяцы — в лучшем случае.
Что интересно, по убеждению экс-посла США в Украине Джона Гербста, даже "пролонгированный" конечный термин, озвученный Келлогом, сейчас "слишком оптимистичен":
Советник Трампа призвал Украину "пойти ва-банк"
С новым неожиданным заявлением выступил советник будущего президента по вопросам нацбезопасности, конгрессмен Майк Уолц.
Он начал публично утверждать, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы остановить армию РФ.
Как считает политик, снижение мобилизационного возраста необходимо для стабилизации линии фронта, чтобы могла быть достигнута та или иная сделка.
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