100 дней на завершение войны. Что задумал представитель Трампа в Украине

Будущий представитель Дональда Трампа в России и Украине, генерал-лейтенанта в отставке Кит Келлог, сейчас настроен найти путь для "развязания" войны в течение 100 дней после вступления в должность.

Команда Трампа уже осознала всю сложность ситуации

Информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванных советников будущего президента США отмечает, что окружение Трампа уже избавилось от своих иллюзий.

Все наконец-то поняли, что завершить войну в течение 24 часов не удастся и на это придется потратить месяцы — в лучшем случае.

Эти оценки согласуются с замечаниями будущего представителя Трампа в России и Украине, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, ... который сказал, что он хотел бы найти "развязку" войны в течение 100 дней, гораздо больше, чем первоначальный срок новоизбранного президента , — сказано в статье. Поделиться

Что интересно, по убеждению экс-посла США в Украине Джона Гербста, даже "пролонгированный" конечный термин, озвученный Келлогом, сейчас "слишком оптимистичен":

Чтобы это сработало, Трамп должен убедить Путина, что у неуступчивости есть негативные стороны, — подчеркнул американский дипломат. Поделиться

Советник Трампа призвал Украину "пойти ва-банк"

С новым неожиданным заявлением выступил советник будущего президента по вопросам нацбезопасности, конгрессмен Майк Уолц.

Он начал публично утверждать, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы остановить армию РФ.

Мне кажется, многие не понимают, что они могут привлечь сотни тысяч новых военных. Мы слышим о моральных проблемах, о проблемах на фронте. Слушайте, если украинцы просят весь мир пойти ва-банк ради демократии (рискнуть всем — ред.), нужно, чтобы и они пошли ва-банк ради демократии. Майк Волц Советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности

Как считает политик, снижение мобилизационного возраста необходимо для стабилизации линии фронта, чтобы могла быть достигнута та или иная сделка.