Курская операция. Армия РФ использует "смешную" технологию Второй мировой
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция. Армия РФ использует "смешную" технологию Второй мировой

армия РФ
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Источник:  Forbes

Обозреватель Forbes Дэвид Акс обратил внимание на то, что российские оккупанты в Курской области начали использовать давно забытую технологию Второй мировой войны для форсирования рек.

Главные тезисы

  • Модифицированные десантные машины БТР-Д, используемые армией РФ, остаются уязвимыми для украинского вооружения.
  • Украинские войска активно атакуют мосты и пролеты в Курской области, блокируя продвижение врага.

Армия РФ прибегает к старым методам ведения войны

Как напомнил эксперт, во время Второй мировой войны некоторые армии, в частности британская, прикрепляли металлические пролеты к верхней части шасси танков и использовали полученные "смешные мосты" для быстрой переправы через бреши.

Несмотря на то, что с тех пор прошло 80 лет, армия РФ не отказывается использовать "смешные" технологии, чтобы отбить свои же территории у Сил обороны Украины.

В Курской области на западе России российские воздушно-десантные войска развертывают модифицированные десантные машины БТР-Д таким же образом: наваливая то, что выглядит как деревянные полы, на 13-тонные гусеничные машины и скатывая их в реки. Погружаясь в грязевые русла рек, импровизированные поверхности машин выполняют функцию мостов — рассказывает Дэвид Акс.

Аналитик обращает внимание на то, что БТР-Д наиболее активны на западном крае Курского выступления.

Что важно понимать, для того чтобы солдаты РФ могли атаковать бойцов ВСУ в деревне Дарьино и вокруг нее, сначала нужно пересечь реку Снагость.

Как эта технология выглядела во время Второй мировой войны (Фото: Imperial War Museum photo)

Почему технология армии РФ не эффективна

Как отмечает Дэвид Акс, в Курской области Силы обороны Украины регулярно атакуют гражданские мосты и обычные или понтонные пролеты, которые строят российские инженеры.

Кроме того, воины ВСУ не забывают обстреливать специально построенные россиянами мостовые транспортеры.

Хотя БТР-Д также уязвимы для украинских мин, ракет, артиллерии и беспилотников, как и любая боевая машина, однако они быстры и способны развивать скорость на дороге около 40 миль в час. Это делает их менее уязвимыми, чем постоянные мосты или медленные инженерные машины, пишет аналитик.

Согласно последним данным, с ноября Силы обороны Украины подбили по меньшей мере два российских БТР-Д.

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