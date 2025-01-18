Курская операция. Армия РФ использует "смешную" технологию Второй мировой

Обозреватель Forbes Дэвид Акс обратил внимание на то, что российские оккупанты в Курской области начали использовать давно забытую технологию Второй мировой войны для форсирования рек.
Главные тезисы
- Модифицированные десантные машины БТР-Д, используемые армией РФ, остаются уязвимыми для украинского вооружения.
- Украинские войска активно атакуют мосты и пролеты в Курской области, блокируя продвижение врага.
Армия РФ прибегает к старым методам ведения войны
Как напомнил эксперт, во время Второй мировой войны некоторые армии, в частности британская, прикрепляли металлические пролеты к верхней части шасси танков и использовали полученные "смешные мосты" для быстрой переправы через бреши.
Несмотря на то, что с тех пор прошло 80 лет, армия РФ не отказывается использовать "смешные" технологии, чтобы отбить свои же территории у Сил обороны Украины.
Аналитик обращает внимание на то, что БТР-Д наиболее активны на западном крае Курского выступления.
Что важно понимать, для того чтобы солдаты РФ могли атаковать бойцов ВСУ в деревне Дарьино и вокруг нее, сначала нужно пересечь реку Снагость.
Почему технология армии РФ не эффективна
Как отмечает Дэвид Акс, в Курской области Силы обороны Украины регулярно атакуют гражданские мосты и обычные или понтонные пролеты, которые строят российские инженеры.
Кроме того, воины ВСУ не забывают обстреливать специально построенные россиянами мостовые транспортеры.
Согласно последним данным, с ноября Силы обороны Украины подбили по меньшей мере два российских БТР-Д.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-