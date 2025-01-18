Силы ПВО уничтожили 2 баллистические ракеты и 24 дрона во время атаки РФ

Ночью и утром 18 января страна-агрессорка Россия атаковала мирные города и села Украины 39-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Кроме того, враг применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Атака РФ на Украину 18 января — все подробности

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое нападение противника началось еще в 19:00 17 января.

Десятки дронов и 4 ракеты были запущены российскими захватчиками из Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, а также Воронежской и Брянской областей страны-агрессорки.

К воздушному бою на этот раз были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено уничтожение двух баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 на Киевщине и 24-х ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях. Поделиться

Кроме того, Воздушные Силы ВСУ сообщили, что 14 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Фото: facebook.com/kpszsu

Последствия атаки России на Украину 18 января

В результате вражеского удара по Киеву погибли люди — по состоянию на утро известно о по меньшей мере 4 гражданских, убитых российскими захватчиками. Еще 3 человека пострадали.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе города.

Частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод.

По предварительным данным, в настоящее время информации о погибших в Запорожье нет, продолжаются поисковые работы, но есть пострадавшие, им оказывается помощь. Противник ударил баллистикой по одному из предприятий города, также повреждены дома и транспортные средства. Держим небо! Вместе — к победе! Поделиться

Согласно последним данным, в Запорожье известно о 10 пострадавших. Два человека считаются пропавшими без вести.