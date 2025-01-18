Силы ПВО уничтожили 2 баллистические ракеты и 24 дрона во время атаки РФ

Ночью и утром 18 января страна-агрессорка Россия атаковала мирные города и села Украины 39-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Кроме того, враг применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.
Главные тезисы
- Украинские воины уничтожили 2 баллистические ракеты и 24 дрона, запущенные врагом.
- 14 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
- В Киеве известно о 4 погибших, в Запорожье - о 10 пострадавших.
Атака РФ на Украину 18 января — все подробности
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое нападение противника началось еще в 19:00 17 января.
Десятки дронов и 4 ракеты были запущены российскими захватчиками из Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, а также Воронежской и Брянской областей страны-агрессорки.
К воздушному бою на этот раз были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, Воздушные Силы ВСУ сообщили, что 14 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Последствия атаки России на Украину 18 января
В результате вражеского удара по Киеву погибли люди — по состоянию на утро известно о по меньшей мере 4 гражданских, убитых российскими захватчиками. Еще 3 человека пострадали.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе города.
Частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод.
Согласно последним данным, в Запорожье известно о 10 пострадавших. Два человека считаются пропавшими без вести.
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