Силы ПВО уничтожили 2 баллистические ракеты и 24 дрона во время атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 2 баллистические ракеты и 24 дрона во время атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Ночью и утром 18 января страна-агрессорка Россия атаковала мирные города и села Украины 39-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Кроме того, враг применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Главные тезисы

  • Украинские воины уничтожили 2 баллистические ракеты и 24 дрона, запущенные врагом.
  • 14 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
  • В Киеве известно о 4 погибших, в Запорожье - о 10 пострадавших.

Атака РФ на Украину 18 января — все подробности

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое нападение противника началось еще в 19:00 17 января.

Десятки дронов и 4 ракеты были запущены российскими захватчиками из Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, а также Воронежской и Брянской областей страны-агрессорки.

К воздушному бою на этот раз были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено уничтожение двух баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 на Киевщине и 24-х ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях.

Кроме того, Воздушные Силы ВСУ сообщили, что 14 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Фото: facebook.com/kpszsu

Последствия атаки России на Украину 18 января

В результате вражеского удара по Киеву погибли люди — по состоянию на утро известно о по меньшей мере 4 гражданских, убитых российскими захватчиками. Еще 3 человека пострадали.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе города.

Частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод.

По предварительным данным, в настоящее время информации о погибших в Запорожье нет, продолжаются поисковые работы, но есть пострадавшие, им оказывается помощь. Противник ударил баллистикой по одному из предприятий города, также повреждены дома и транспортные средства. Держим небо! Вместе — к победе!

Согласно последним данным, в Запорожье известно о 10 пострадавших. Два человека считаются пропавшими без вести.

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