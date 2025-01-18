Сили ППО знищили 2 балістичні ракети й 24 дрони під час атаки РФ

Уночі та вранці 18 січня країна-агресорка Росія атакувала мирні міста та села України 39-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окрім того, ворог застосував 4 балістичні ракети “Іскандер-М” /KN-23.
Головні тези:
- Українські воїни знищили 2 балістичні ракети та 24 дрони, запущені ворогом.
- 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- У Києві відомо про 4 загиблих, у Запоріжжі - про 10 постраждалих.
Атака РФ на Україну 18 січня — усі подробиці
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий напад противника розпочався ще о 19:00 17 січня.
Десятки дронів та 4 ракети були запущені російськими загарбниками з Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також із Воронезької та Брянської областей країни-агресорки.
До повітряного бою цього разу були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Наслідки атаки Росії на Україну 18 січня
В результаті ворожого удару по Києву загинули люди — станом на ранок відомо про щонайменше 4 цивільних, яких вбили російські загарбники. Ще 3 людей постраждали.
Повітряні сили ЗСУ зазначають, що збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста.
Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін.
Згідно з останніми даними, у Запоріжжі відомо про 10 постраждалих. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.
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