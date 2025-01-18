Сили ППО знищили 2 балістичні ракети й 24 дрони під час атаки РФ

Уночі та вранці 18 січня країна-агресорка Росія атакувала мирні міста та села України 39-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окрім того, ворог застосував 4 балістичні ракети “Іскандер-М” /KN-23.

Атака РФ на Україну 18 січня — усі подробиці

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий напад противника розпочався ще о 19:00 17 січня.

Десятки дронів та 4 ракети були запущені російськими загарбниками з Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також із Воронезької та Брянської областей країни-агресорки.

До повітряного бою цього разу були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. Поширити

Окрім того, Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: facebook.com/kpszsu

Наслідки атаки Росії на Україну 18 січня

В результаті ворожого удару по Києву загинули люди — станом на ранок відомо про щонайменше 4 цивільних, яких вбили російські загарбники. Ще 3 людей постраждали.

Повітряні сили ЗСУ зазначають, що збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста.

Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін.

За попередніми даними, на даний час інформації про загиблих у Запоріжжі немає, тривають пошукові роботи, але є постраждалі, їм надається допомога. Противник вдарив балістикою по одному з підприємств міста, також пошкоджено будинки і транспортні засоби. Тримаймо небо!Разом — до перемоги! Поширити

Згідно з останніми даними, у Запоріжжі відомо про 10 постраждалих. Двоє людей вважаються зниклими безвісти.