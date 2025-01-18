Международное сообщество не может игнорировать тот факт, что страна-агрессорка Россия вооружает свои войска сверх их потребностей в войне против Украины. В Министерстве обороны Германии полагают, что РФ активно готовится к вторжению в НАТО.

Россия настроена на мировую войну

С новым предупреждением на этот счет выступил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, руководитель штаба планирования и командования в Министерстве обороны.

По его словам, Вооруженные силы РФ не только могут сами по себе и при поддержке союзников компенсировать свои масштабные потери в личном составе и материальных средствах, но и успешно перевооружаться.

Российская армия ежемесячно имеет все больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников. Производство растет, и запасы на складах растут, — подчеркнул Кристиан Фрейдинг. Поделиться

Он также предположил, что нападение российских захватчиков на членов НАТО в ближайшие годы вряд ли возможно.

Тем не менее, нельзя игнорировать тот факт, что Москва явно активно готовится к этому событию.

Действия России должны насторожить Запад

Своим прогнозом по этому поводу также поделилась глава Комитета по вопросам безопасности и обороны в Европейском парламенте Мари Агнесс Штрак-Циммерманн.

Она не скрывает, что расценивает перевооружение России как "огромную угрозу" для Германии и Европы.

Россия имеет шокирующую численность войск и широкий спектр разнообразного мощного оборудования, заявила Штрак-Циммерманн в интервью Welt am Sonntag. Поделиться

Что важно понимать, несмотря на мощные западные санкции, страна-агрессорка смогла расширить свою военную промышленность и производственные мощности.