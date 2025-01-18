Россия готовится к войне с НАТО — у Германии есть доказательства

Международное сообщество не может игнорировать тот факт, что страна-агрессорка Россия вооружает свои войска сверх их потребностей в войне против Украины. В Министерстве обороны Германии полагают, что РФ активно готовится к вторжению в НАТО.
Главные тезисы
- Вооруженные силы РФ пополняются новыми танками, ракетами и беспилотниками каждый месяц.
- Перевооружение России представляет серьезную угрозу для Германии и Европы.
- Вероятность нападения РФ на НАТО в ближайшие годы не слишком высока.
Россия настроена на мировую войну
С новым предупреждением на этот счет выступил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, руководитель штаба планирования и командования в Министерстве обороны.
По его словам, Вооруженные силы РФ не только могут сами по себе и при поддержке союзников компенсировать свои масштабные потери в личном составе и материальных средствах, но и успешно перевооружаться.
Он также предположил, что нападение российских захватчиков на членов НАТО в ближайшие годы вряд ли возможно.
Тем не менее, нельзя игнорировать тот факт, что Москва явно активно готовится к этому событию.
Действия России должны насторожить Запад
Своим прогнозом по этому поводу также поделилась глава Комитета по вопросам безопасности и обороны в Европейском парламенте Мари Агнесс Штрак-Циммерманн.
Она не скрывает, что расценивает перевооружение России как "огромную угрозу" для Германии и Европы.
Что важно понимать, несмотря на мощные западные санкции, страна-агрессорка смогла расширить свою военную промышленность и производственные мощности.
Однако проблемы с качеством и зависимость от иностранных технологий ограничивают успех РФ.
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