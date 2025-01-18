Сара Вагенкнехт, лидер немецкой ультралевой партии "Альянс Сары Вагенкнехт", начала цинично утверждать, что немедленное прекращение поставок оружия в Украину может остановить войну.
Главные тезисы
- Сара Вагенкнехт считает, что знает, как остановить Россию.
- Политик критикует помощь Украине и выступает против введения немецких солдат на ее территорию для мирного урегулирования.
- Канцлер Германии Олаф Шольц обещает направить Украине дополнительную помощь в размере 3 миллиардов евро за счет новых заимствований.
Вагенкнехт снова критикует помощь Украине
Немецкая политик, которую часто называют "подругой Путина", начала цинично врать, что поставки оружия не улучшили позицию Украины.
Сара Вагенкнехт возмущена тем фактом, что вице-канцлер Роберт Габек и министр обороны Борис Писториус призвали к дальнейшей помощи в размере 3 миллиарда евро.
Кроме того, она выступила против введения немецких солдат в Украину для обеспечения мирного урегулирования.
По ее словам, речь идет о Бразилии, Китае, Индии и Турции.
Почему Шольц блокирует помощь для Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отвергает все обвинения. По словам, он должен заботиться о Германии, а не только об Украине.
Немецкий лидер добавил, что готов направить Украине дополнительные 3 млрд евро помощи при условии, что средства будут получены за счет "чистых новых заимствований".
Как отметил Шольц, он не поддержит сокращение бюджета ради Украины.
По его словам, именно немцам предстоит решить, как финансировать дальнейшую поддержку Украины.
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