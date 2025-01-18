Сара Вагенкнехт, лидер немецкой ультралевой партии "Альянс Сары Вагенкнехт", начала цинично утверждать, что немедленное прекращение поставок оружия в Украину может остановить войну.

Вагенкнехт снова критикует помощь Украине

Мы должны предложить России немедленно прекратить поставки оружия, если Россия согласится на прекращение огня на нынешней линии фронта и начало мирных переговоров. Сара Вагенкнехт Лидер немецкой ультралевой партии "Альянс Сары Вагенкнехт"

Немецкая политик, которую часто называют "подругой Путина", начала цинично врать, что поставки оружия не улучшили позицию Украины.

Сара Вагенкнехт возмущена тем фактом, что вице-канцлер Роберт Габек и министр обороны Борис Писториус призвали к дальнейшей помощи в размере 3 миллиарда евро.

Кроме того, она выступила против введения немецких солдат в Украину для обеспечения мирного урегулирования.

Украина нуждается в гарантиях безопасности, но они должны быть предоставлены нейтральными государствами. Поделиться

По ее словам, речь идет о Бразилии, Китае, Индии и Турции.

Почему Шольц блокирует помощь для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отвергает все обвинения. По словам, он должен заботиться о Германии, а не только об Украине.

Немецкий лидер добавил, что готов направить Украине дополнительные 3 млрд евро помощи при условии, что средства будут получены за счет "чистых новых заимствований".

Как отметил Шольц, он не поддержит сокращение бюджета ради Украины.

Это путь, по которому пошли практически все страны вокруг нас. ... Некоторые люди думают, что мы должны финансировать это, сокращая пенсии, сокращая трансферты местным органам власти, меньше инвестируя в дороги и железные дороги, оказывая меньшую поддержку экономике. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

По его словам, именно немцам предстоит решить, как финансировать дальнейшую поддержку Украины.