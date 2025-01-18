Болтон предупредил о главной опасности со стороны Трампа для Украины

Бывший советник нового президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что лидер республиканцев очень хочет поскорее завершить войну РФ против Украины, однако для него не слишком важны условия, на которых это произойдет.
Главные тезисы
- Болтон предупреждает, что продолжительность прекращения огня может привести к установлению новых границ между Россией и Украиной.
- По убеждению Блинкена, у команды Трампа есть все предпосылки, чтобы заключить “хорошее соглашение” для Украины.
Трамп может принять ложные решения
По его мнению, российский диктатор Владимир Путин может быть заинтересован в достижении соглашения о прекращении огня и установлении линий разграничения, основанных на текущей обстановке на фронте, пишет NHK.
Что говорят в команде Байдена
По убеждению главы Госдепа Энтони Блинкен, у команды нового президента США Дональда Трампа есть необходимые предпосылки для того, чтобы достичь хорошего соглашения для Украины для завершения войны, которую ведет Россия.
Шеф американской дипломатии напомнил о шагах команды Джо Байдена, благодаря которым "план Путина стереть Украину с карты, включить ее в состав России" не воплотился в жизнь.
По словам Энтони Блинкена, то, что Украина выстояла, — важнейшая победа.
Он также подчеркнул, что все более ощутимым становится влияние санкций на экономику РФ.
Экономическая ситуация в РФ продолжает стремительно ухудшаться.
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