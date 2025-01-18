Болтон предупредил о главной опасности со стороны Трампа для Украины
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Болтон предупредил о главной опасности со стороны Трампа для Украины

Болтон
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Источник:  online.ua

Бывший советник нового президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что лидер республиканцев очень хочет поскорее завершить войну РФ против Украины, однако для него не слишком важны условия, на которых это произойдет.

Главные тезисы

  • Болтон предупреждает, что продолжительность прекращения огня может привести к установлению новых границ между Россией и Украиной.
  • По убеждению Блинкена, у команды Трампа есть все предпосылки, чтобы заключить “хорошее соглашение” для Украины.

Трамп может принять ложные решения

Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим.

Джон Болтон

Джон Болтон

Бывший советник Дональда Трампа

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин может быть заинтересован в достижении соглашения о прекращении огня и установлении линий разграничения, основанных на текущей обстановке на фронте, пишет NHK.

И чем дольше это прекращение огня будет продолжаться, тем больше вероятность того, что эти линии станут новой границей между Россией и Украиной, — озвучил свой прогноз Джон Болтон.

Что говорят в команде Байдена

По убеждению главы Госдепа Энтони Блинкен, у команды нового президента США Дональда Трампа есть необходимые предпосылки для того, чтобы достичь хорошего соглашения для Украины для завершения войны, которую ведет Россия.

Шеф американской дипломатии напомнил о шагах команды Джо Байдена, благодаря которым "план Путина стереть Украину с карты, включить ее в состав России" не воплотился в жизнь.

По словам Энтони Блинкена, то, что Украина выстояла, — важнейшая победа.

Он также подчеркнул, что все более ощутимым становится влияние санкций на экономику РФ.

Мы видим влияние на ее будущее, ее неспособность инвестировать в критически важные сферы будущего, которые могли бы стать источником сил для России.

Экономическая ситуация в РФ продолжает стремительно ухудшаться.

Я считаю, что новая администрация находится в такой позиции, что когда и если украинцы захотят и решат (проводить переговоры — ред.), она может помочь достичь хорошего соглашения.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Глава Госдепа США

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