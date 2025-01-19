Все буде дуже швидко. Трамп розкрив плани на перші дні президентства

Майбутній президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що має намір підписати рекордну кількість важливих указів одразу після того, як повернеться у Білий дім.
Головні тези:
- Масова депортація нелегальних іммігрантів стане ключовим завданням для Трампа.
- Наразі точна дата та місце початку депортацій не розголошуються.
- Також Трамп планує відвідати Лос-Анджелес і оцінити наслідки лісових пожеж.
Трамп анонсував доленосні рішення
За словами майбутнього очільника Білого дому, ключовою темою його інавгураційної промови будуть "єдність і сила, а також слово "справедливість".
Окрім того, республіканець дав зрозуміти, що масова депортація іммігрантів без документів буде для нього ключовим завдання.
Попри це, він не розкрив точної дати чи міста, де стартують депортації, однак наголосив, що вони розпочнуться найближчим часом.
Трамп зібрався до Каліфорнії
За словами нового президента, він відвідає Лос-Анджелес наступного тижня, щоб оцінити наслідки масштабних лісових пожеж.
Згідно з даними ЗМІ, цілком ймовірно, що лідер республіканців також відкладе заборону TikTok на 90 днів після вступу на посаду.
Що важливо розуміти, наразі у США триває активна підготовка до інавгурації Трампа, а Національна гвардія оголосила про низку оновлених заходів безпеки.
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