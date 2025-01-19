Все буде дуже швидко. Трамп розкрив плани на перші дні президентства
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Все буде дуже швидко. Трамп розкрив плани на перші дні президентства

Трамп
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Джерело:  NBC News

Майбутній президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що має намір підписати рекордну кількість важливих указів одразу після того, як повернеться у Білий дім.

Головні тези:

  • Масова депортація нелегальних іммігрантів стане ключовим завданням для Трампа.
  • Наразі точна дата та місце початку депортацій не розголошуються.
  • Також Трамп планує відвідати Лос-Анджелес і оцінити наслідки лісових пожеж.

Трамп анонсував доленосні рішення

За словами майбутнього очільника Білого дому, ключовою темою його інавгураційної промови будуть "єдність і сила, а також слово "справедливість".

Тому що ви повинні ставитися до людей справедливо. Ви не можете просто сказати: "О, все буде чудово". Знаєте, ми пройшли через пекло протягом чотирьох років з цими людьми. І тому, знаєте, з цим треба щось робити.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Майбутній президент США

Окрім того, республіканець дав зрозуміти, що масова депортація іммігрантів без документів буде для нього ключовим завдання.

Попри це, він не розкрив точної дати чи міста, де стартують депортації, однак наголосив, що вони розпочнуться найближчим часом.

Це почнеться дуже рано, все буде дуже швидко. Я не можу сказати, в яких містах, тому що все розвивається. І я не думаю, що ми хочемо сказати, яке місто. Ви побачите це на власні очі. Ми повинні вивести злочинців з нашої країни.

Трамп зібрався до Каліфорнії

За словами нового президента, він відвідає Лос-Анджелес наступного тижня, щоб оцінити наслідки масштабних лісових пожеж.

Я збирався поїхати, власне, ще вчора, але подумав, що буде краще, якщо я поїду як президент. Я думаю, що це буде трохи більш доречно.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Майбутній президент США

Згідно з даними ЗМІ, цілком ймовірно, що лідер республіканців також відкладе заборону TikTok на 90 днів після вступу на посаду.

Що важливо розуміти, наразі у США триває активна підготовка до інавгурації Трампа, а Національна гвардія оголосила про низку оновлених заходів безпеки.

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