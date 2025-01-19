Всё будет очень быстро. Трамп раскрыл планы на первые дни президентства

Трамп анонсировал судьбоносные решения

По словам будущего главы Белого дома, ключевой темой его инаугурационной речи будут "единство и сила, а также слово "справедливость".

Потому что вы должны относиться к людям справедливо. Вы не можете просто сказать: "О, все будет отлично". Знаете, мы прошли через ад в течение четырех лет с этими людьми. И потому, знаете, с этим нужно что-то делать. Дональд Трамп Будущий президент США

Кроме того, республиканец дал понять, что массовая депортация иммигрантов без документов будет для него ключевой задачей.

Тем не менее, он не раскрыл точной даты или города, где стартуют депортации, однако подчеркнул, что они начнутся в ближайшее время.

Это начнется рано, все будет очень быстро. Я не могу сказать, в каких городах, потому что все развивается. И я не думаю, что мы хотим сказать, какой город. Вы увидите это своими глазами. Мы должны вывести преступников из нашей страны. Поделиться

Трамп собрался в Калифорнию

По словам нового президента, он посетит Лос-Анджелес на следующей неделе, чтобы оценить последствия масштабных пожаров.

Я собирался ехать, собственно, еще вчера, но подумал, что будет лучше, если я поеду как президент. Я думаю, что это будет немного уместнее. Дональд Трамп Будущий президент США

Согласно данным СМИ, по всей вероятности, лидер республиканцев также отложит запрет TikTok на 90 дней после вступления в должность.