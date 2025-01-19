Всё будет очень быстро. Трамп раскрыл планы на первые дни президентства

Будущий президент США Дональд Трамп официально подтвердил, что намерен подписать рекордное количество важных указов сразу после возвращения в Белый дом.
Главные тезисы
- Массовая депортация нелегальных иммигрантов станет ключевой задачей Трампа.
- В настоящее время точная дата и место начала депортаций не разглашаются.
- Также Трамп планирует отправиться в Лос-Анджелес и оценить последствия лесных пожаров.
Трамп анонсировал судьбоносные решения
По словам будущего главы Белого дома, ключевой темой его инаугурационной речи будут "единство и сила, а также слово "справедливость".
Кроме того, республиканец дал понять, что массовая депортация иммигрантов без документов будет для него ключевой задачей.
Тем не менее, он не раскрыл точной даты или города, где стартуют депортации, однако подчеркнул, что они начнутся в ближайшее время.
Трамп собрался в Калифорнию
По словам нового президента, он посетит Лос-Анджелес на следующей неделе, чтобы оценить последствия масштабных пожаров.
Согласно данным СМИ, по всей вероятности, лидер республиканцев также отложит запрет TikTok на 90 дней после вступления в должность.
Что важно понимать, сейчас в США идет активная подготовка к инаугурации Трампа, а Национальная гвардия объявила о ряде обновленных мер безопасности.
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