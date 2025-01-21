Трамп заблокував зовнішню допомогу США. Чи стосується це України
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп заблокував зовнішню допомогу США. Чи стосується це України

Центр протидії дезінформації
Трамп

21 січня стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасову зупинку програм зовнішньої допомоги. Центр протидії дезінформації наголошує, що рішення нового очільника Білого дому не стосується України.

Головні тези:

  • Україна продовжує отримувати допомогу у межах програм Presidential Drawdown, Ukraine Security Assistance Initiative та Foreign Military Financing.
  • Дональд Трамп заявив, що Путін власноруч руйнує Росію.

Трамп не скасовував допомогу для України

Команда ЦПД звернула увагу на те, що в мережі ширяться повідомлення, ніби новий президент США Дональд Трамп своїм указом на 90 днів призупинив усю міжнародну допомогу США, зокрема й військову допомогу Україні.

Це не відповідає дійсності. Насправді Указ Трампа стосується міжнародної допомоги в межах “Програм розвитку”, що стосуються діяльності агентств ООН, миротворчих ініціатив, програм підтримки біженців тощо, — наголошує Центр протидії дезінформації.

Що важливо розуміти, Україна отримує допомогу від Штатів у межах програм:

  1. Presidential Drawdown (PDA),

  2. Ukraine Security Assistance Initiative (USAI)

  3. Foreign Military Financing (FMF).

Як зазначає команда ЦПД, новий указ Дональда Трамп не поширюється на згадані програми.

Трамп виступив з новою заявою про війну РФ проти України

Одразу після повернення у Білий дім новий президент США наголосив, що український лідер Володимир Зеленський дійсно хоче укласти домовленість щодо завершення війни.

Дональд Трамп розраховує, що російський диктатор Володимир Путін також отямиться й погодитися на мирні перемовини.

Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я би сподівався, що він (Путін — ред.) хоче укласти угоду. Він не може бути в захваті від того, що у нього не все так добре.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами лідера республіканців, Путін власноруч руйнує Росію, продовжуючи вести загарбницьку війну проти України.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Болтон попередив про головну небезпеку з боку Трампа для України
Болтон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Все буде дуже швидко. Трамп розкрив плани на перші дні президентства
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мирна угода Трампа щодо зупинення війни набула обрисів
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?