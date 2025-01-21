Трамп заблокував зовнішню допомогу США. Чи стосується це України

21 січня стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасову зупинку програм зовнішньої допомоги. Центр протидії дезінформації наголошує, що рішення нового очільника Білого дому не стосується України.
Головні тези:
- Україна продовжує отримувати допомогу у межах програм Presidential Drawdown, Ukraine Security Assistance Initiative та Foreign Military Financing.
- Дональд Трамп заявив, що Путін власноруч руйнує Росію.
Трамп не скасовував допомогу для України
Команда ЦПД звернула увагу на те, що в мережі ширяться повідомлення, ніби новий президент США Дональд Трамп своїм указом на 90 днів призупинив усю міжнародну допомогу США, зокрема й військову допомогу Україні.
Що важливо розуміти, Україна отримує допомогу від Штатів у межах програм:
Presidential Drawdown (PDA),
Ukraine Security Assistance Initiative (USAI)
Foreign Military Financing (FMF).
Як зазначає команда ЦПД, новий указ Дональда Трамп не поширюється на згадані програми.
Трамп виступив з новою заявою про війну РФ проти України
Одразу після повернення у Білий дім новий президент США наголосив, що український лідер Володимир Зеленський дійсно хоче укласти домовленість щодо завершення війни.
Дональд Трамп розраховує, що російський диктатор Володимир Путін також отямиться й погодитися на мирні перемовини.
За словами лідера республіканців, Путін власноруч руйнує Росію, продовжуючи вести загарбницьку війну проти України.
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