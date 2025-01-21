ЕС может выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году
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Экономика
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ЕС может выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году

ЕС
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В Минфине отмечают, что в текущем году ожидают от ЕС 30,6 млрд евро бюджетной поддержки, среди которых 18,1 млрд евро в рамках кредита G7 ERA за счет доходов от замороженных активов РФ.

Главные тезисы

  • Европейский Союз обещает выделить Украине 30,6 млрд евро бюджетной поддержки в 2025 году, часть которой будет предоставлена через программы G7 ERA и Ukraine Facility.
  • Украина уже получила 3 млрд евро от ЕС по программе G7, и ожидает общую сумму в 50 млрд евро, из которых 20 млрд должен предоставить Евросоюз.
  • Помощь ЕС включает в себя не только финансовую поддержку, но также военную, гуманитарную помощь и санкционную политику в отношении России.
  • Благодаря помощи Европейского Союза, Украина сможет финансировать приоритетные статьи своего госбюджета в ближайшие годы.

Что известно о финансовой помощи ЕС Украине в 2025 году

Кроме этого, Украина рассчитывает получить от ЕС 12,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Привлеченные средства будут направлены на обеспечение финансирования приоритетных статей госбюджета в 2025 и 2026 годах.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, выступая на заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе, сейчас ЕС является крупнейшим финансовым донором прямой бюджетной помощи.

Украина ожидает от ЕС более 30 млрд евро бюджетной поддержки в 2025 году
Евро

С февраля 2022 года и за этот период 45 млрд евро было привлечено на финансирование приоритетных расходов госбюджета.

В 2024 году бюджетная помощь ЕС составила более 40% всех внешних поступлений — 16,1 млрд евро. Важно, что эта помощь включает 3 млрд. евро в виде грантов. Остальная сумма состоит из льготных кредитов. Европейский Союз продолжает системную поддержку Украины, в том числе в оказании военной и гуманитарной помощи, а также внедрении жесткой санкционной политики против России, — подчеркнул Марченко.

Что известно об уже полученных средствах от ЕС

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в бюджет поступили первые 3 млрд евро от ЕС в рамках программы G7 по помощи за счет доходов от замороженных российских активов.

Вырученные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов из госбюджета.

В целом, по словам премьер-министра, в рамках инициативы G7 Украина должна получить 50 млрд евро, из которых 20 млрд должен предоставить Евросоюз.

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