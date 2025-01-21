В Минфине отмечают, что в текущем году ожидают от ЕС 30,6 млрд евро бюджетной поддержки, среди которых 18,1 млрд евро в рамках кредита G7 ERA за счет доходов от замороженных активов РФ.
Главные тезисы
- Европейский Союз обещает выделить Украине 30,6 млрд евро бюджетной поддержки в 2025 году, часть которой будет предоставлена через программы G7 ERA и Ukraine Facility.
- Украина уже получила 3 млрд евро от ЕС по программе G7, и ожидает общую сумму в 50 млрд евро, из которых 20 млрд должен предоставить Евросоюз.
- Помощь ЕС включает в себя не только финансовую поддержку, но также военную, гуманитарную помощь и санкционную политику в отношении России.
- Благодаря помощи Европейского Союза, Украина сможет финансировать приоритетные статьи своего госбюджета в ближайшие годы.
Что известно о финансовой помощи ЕС Украине в 2025 году
Кроме этого, Украина рассчитывает получить от ЕС 12,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
Привлеченные средства будут направлены на обеспечение финансирования приоритетных статей госбюджета в 2025 и 2026 годах.
По словам главы Минфина Сергея Марченко, выступая на заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе, сейчас ЕС является крупнейшим финансовым донором прямой бюджетной помощи.
С февраля 2022 года и за этот период 45 млрд евро было привлечено на финансирование приоритетных расходов госбюджета.
Что известно об уже полученных средствах от ЕС
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в бюджет поступили первые 3 млрд евро от ЕС в рамках программы G7 по помощи за счет доходов от замороженных российских активов.
Вырученные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов из госбюджета.
В целом, по словам премьер-министра, в рамках инициативы G7 Украина должна получить 50 млрд евро, из которых 20 млрд должен предоставить Евросоюз.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-