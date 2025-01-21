У Мінфіні зазначають, що цього року очікують від ЄС 30,6 млрд євро бюджетної підтримки, серед яких 18,1 млрд євро у рамках кредиту G7 ERA за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Головні тези:
- Україна планує отримати від ЄС 30,6 млрд євро бюджетної підтримки у 2025 році.
- Частина коштів буде надана у рамках кредиту G7 ERA та програми Ukraine Facility.
- ЄС є найбільшим фінансовим донором прямої бюджетної допомоги для України.
- Допомога ЄС також включає військову, гуманітарну допомогу та санкційну політику проти Росії.
Що відомо про фінансову допомогу ЄС Україні у 2025 році
Окрім цього Україна розраховує отримати від ЄС 12,5 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.
Залучені кошти будуть спрямовані на забезпечення фінансування пріоритетних статей держбюджету у 2025 та 2026 роках.
За словами глави Мінфіну Сергія Марченка під час виступу на засіданні Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Брюсселі, наразі ЄС є найбільшим фінансовим донором прямої бюджетної допомоги.
З лютого 2022 року, і за цей період 45 млрд євро було залучено на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.
Що відомо про вже отримані кошти від ЄС
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, до бюджету надійшли перші 3 млрд євро від ЄС у рамках програми G7 з допомоги за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків з держбюджету.
Загалом, за словами прем’єр-міністра, у рамках ініціативи G7 Україна має отримати 50 млрд євро, з яких 20 млрд має надати Євросоюз.
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