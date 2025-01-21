ЄС може надати Україні 30 млрд євро у 2025 році
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Економіка
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ЄС може надати Україні 30 млрд євро у 2025 році

ЄС
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У Мінфіні зазначають, що цього року очікують від ЄС 30,6 млрд євро бюджетної підтримки, серед яких 18,1 млрд євро у рамках кредиту G7 ERA за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. 

Головні тези:

  • Україна планує отримати від ЄС 30,6 млрд євро бюджетної підтримки у 2025 році.
  • Частина коштів буде надана у рамках кредиту G7 ERA та програми Ukraine Facility.
  • ЄС є найбільшим фінансовим донором прямої бюджетної допомоги для України.
  • Допомога ЄС також включає військову, гуманітарну допомогу та санкційну політику проти Росії.

Що відомо про фінансову допомогу ЄС Україні у 2025 році

Окрім цього Україна розраховує отримати від ЄС 12,5 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

Залучені кошти будуть спрямовані на забезпечення фінансування пріоритетних статей держбюджету у 2025 та 2026 роках.

За словами глави Мінфіну Сергія Марченка під час виступу на засіданні Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Брюсселі, наразі ЄС є найбільшим фінансовим донором прямої бюджетної допомоги.

Україна очікує від ЄС понад 30 млрд євро бюджетної підтримки у 2025 році
Євро

З лютого 2022 року, і за цей період 45 млрд євро було залучено на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

У 2024 році бюджетна допомога ЄС становила понад 40% усіх зовнішніх надходжень — 16,1 млрд євро. Важливо, що ця допомога включає 3 млрд євро у вигляді грантів. Решта суми складається з пільгових кредитів. Європейський Союз продовжує системну підтримку України, зокрема й у наданні військової та гуманітарної допомоги, а також впровадженні жорсткої санкційної політики проти Росії, — підкреслив Марченко.

Що відомо про вже отримані кошти від ЄС

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, до бюджету надійшли перші 3 млрд євро від ЄС у рамках програми G7 з допомоги за рахунок прибутків від заморожених російських активів. 

Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків з держбюджету.

Загалом, за словами прем’єр-міністра, у рамках ініціативи G7 Україна має отримати 50 млрд євро, з яких 20 млрд має надати Євросоюз.

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