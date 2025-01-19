Новые власти Сирии публично унизили Путина
Категория
Экономика
Дата публикации

Новые власти Сирии публично унизили Путина

Путин
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Источник:  online.ua

Администрация переходного периода, пришедшая к власти в Сирии после свержения режима диктатора Башара Асада, заявила о новом указе, запрещающем импорт товаров из России, Ирана и Израиля

Главные тезисы

  • Решение Сирии может привести к усилению напряженности в регионе.
  • Также оно имеет важное значение для международной торговли и влияет на соседние страны, в частности Турцию.
  • Россия на этот шаг пока не отреагировала.

Сирия постепенно разрывает связи с Россией

Что важно понимать, новое неожиданное решение официальный Дамаск принял после того, как были введены ограничения на въезд граждан из Ирана и Израиля, пишет Turkiye Today.

Журналисты обращают внимание на то, что этот шаг усиливает напряженность в регионе, особенно между Сирией и этими странами. Не стоит также игнорировать влияние решения на международную торговлю.

Оно имеет важное значение для соседних стран и мировой торговли, особенно для Турции, имеющей тесные торговые отношения с Сирией, — сказано в материале издания.

По словам инсайдеров, указ министерства финансов Сирии, изданный 17 декабря, запрещает ввоз в Сирию товаров, происходящих из вышеупомянутых стран.

Кроме того, указано что запрет будет действовать во всех сухопутных и морских пограничных портах страны.

Что известно о ситуации в Сирии

Отношение международного сообщества к стране, долго находившейся под контролем России, изменилось после того, как повстанцы свергли режим Башара Асада.

К примеру, США смягчили санкции против Сирии. Белый дом временно отменил ограничения на некоторые финансовые операции с государственными учреждениями Сирии, на расчеты за энергоресурсы, а также на денежные переводы через Центральный банк Сирии.

Кроме того, стало известно, что шефы немецкой и французской дипломатий впервые после падения режима Асада прибыли в Сирию.

Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро провели переговоры с нынешним лидером Сирии Ахмедом Аш-Шараа.

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