Новые власти Сирии публично унизили Путина

Администрация переходного периода, пришедшая к власти в Сирии после свержения режима диктатора Башара Асада, заявила о новом указе, запрещающем импорт товаров из России, Ирана и Израиля

Сирия постепенно разрывает связи с Россией

Что важно понимать, новое неожиданное решение официальный Дамаск принял после того, как были введены ограничения на въезд граждан из Ирана и Израиля, пишет Turkiye Today .

Журналисты обращают внимание на то, что этот шаг усиливает напряженность в регионе, особенно между Сирией и этими странами. Не стоит также игнорировать влияние решения на международную торговлю.

Оно имеет важное значение для соседних стран и мировой торговли, особенно для Турции, имеющей тесные торговые отношения с Сирией, — сказано в материале издания. Поделиться

По словам инсайдеров, указ министерства финансов Сирии, изданный 17 декабря, запрещает ввоз в Сирию товаров, происходящих из вышеупомянутых стран.

Кроме того, указано что запрет будет действовать во всех сухопутных и морских пограничных портах страны.

Что известно о ситуации в Сирии

Отношение международного сообщества к стране, долго находившейся под контролем России, изменилось после того, как повстанцы свергли режим Башара Асада.

К примеру, США смягчили санкции против Сирии. Белый дом временно отменил ограничения на некоторые финансовые операции с государственными учреждениями Сирии, на расчеты за энергоресурсы, а также на денежные переводы через Центральный банк Сирии. Поделиться

Кроме того, стало известно, что шефы немецкой и французской дипломатий впервые после падения режима Асада прибыли в Сирию.