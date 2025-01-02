Официально не подтвержденная информация об отравлении Башара Асада появилась на фоне сообщений о его разводе с женой.

Асада могли отравить в Москве

Как сообщает британский таблоид The Sun, информация о якобы отравлении кровавого диктатора Сирии появилась в российских Telegram-пабликах. Там говорилось, что у Асада якобы начались проблемы с дыханием, к которым добавились боли в животе и голове.

О состоянии Асада, вероятно, было доложено руководству России.

Издание пишет, что в онлайн-аккаунте General SVR, которым, возможно, руководит бывший российский шпион, сказано, что Асад заболел 29 декабря. Он обратился за медицинской помощью, как только начал сильно кашлять и задыхаться.

Есть все основания полагать, что была предпринята попытка убийства. Поделиться

Сообщается, что Асада лечили в его квартире, после этого состояние якобы стабилизировалось.

Однако пока официального подтверждения этой информации нет.

Отмечается, что слухи о якобы отравлении Башара Асада появились на фоне сообщений о том, что его жена Асма подала на развод и захотела уехать из России. Пара была замужем 24 года, за это время у них родилось трое детей.

Также сообщается, что с этой целью жена самого богатого беженца в истории обратилась в российские суды и попросила специальное разрешение покинуть Российскую Федерацию. Заявление по-прежнему находится на этапе разбирательства.

Кроме того, отмечается, что российские власти заморозили Башару Асаду доступ к его активам и финансовым ресурсам. В то же время, просьба о приюте для его брата Махира Асада все еще рассматривается.

Асад попал под шквал критики Лаврова

Одиозный глава МИД России Сергей Лавров неожиданно начал жаловаться, что сирийский диктатор Башар Асад не справился со своими обязанностями.

По убеждению Лаврова, Асад был молниеносно свергнут три недели назад из-за его некомпетентности.

Уже сейчас можно сказать, что одной из причин деградации ситуации стала неспособность бывшего руководства удовлетворить базовые потребности населения в условиях длительного гражданского конфликта. Поделиться

Также приспешник Путина добавил, что, несмотря на успехи в борьбе с терроризмом "с участием российских ВКС", жизнь сирийцев не изменилась к лучшему.