Режим Асада за два года доставил самолетами в РФ две тонны долларов и евро наличными
Категория
Мир
Дата публикации

Режим Асада за два года доставил самолетами в РФ две тонны долларов и евро наличными

Режим Асада за два года доставил самолетами в РФ две тонны долларов и евро наличными
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Источник:  Financial Times

Режим Башара Асада в период с 2018 по 2019 годы переправил самолетами в Российскую Федерацию примерно две тонны наличных в долларах и евро. В общей сложности был выполнен 21 авиарейс.

Главные тезисы

  • В течение 2018-2019 годов режим Асада переправил самолетами в РФ около 250 миллионов долларов и евро, финансируя режим Путина.
  • Россия использовала дезинформацию об исчезновении самолета Асада для прикрытия операции по спасению сирийского диктатора.
  • Утрата сигнала радаров самолета Асада Ил-76Т была спровоцирована действиями экипажа, выполнявшего инструкции российских руководителей.
  • Валютные резервы Сирии были исчерпаны, поэтому с 2018 года переводы наличных в РФ выполнялись исключительно наличными из-за санкций.

Как Асад финансировал режим Путина в течение двух лет

Как отмечает издание, рейсы продолжались с марта 2018 по сентябрь 2019 года. Всего было перевезено около 250 миллионов долларов и евро.

Эти поставки совпали с ростом зависимости Сирии от военной помощи Москвы и поддержки наемников ППК "Вагнера".

До 2018 года подобные переводы между центральным банком Сирии и российскими банками не фиксировали, согласно данным, ведущимся с 2012 года. По словам лица, знакомого с информацией сирийского центробанка, к 2018 году валютные резервы страны были почти полностью исчерпаны. Из-за санкций банк вынужден был проводить платежи исключительно наличными, — сообщает издание.

С 2013 года семья Асада приобрела в Москве 20 элитных квартир, используя для этого сложную сеть компаний и кредитных сделок.

Как происходила операция России по спасению Асада

Украинские разведчики обращают внимание на то, что бегство сирийского диктатора сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала его самолета Ил-76Т.

Сразу медиа распространили слухи о том, что борт могли сбить или он просто разбился.

ГУР сообщает, что все эти новости были фейками, распространяемыми страной-агрессоркой России с целью спасения Башара Асада и его близкого окружения.

Согласно имеющимся данным, указанную дезинформацию государство-агрессор Россия использовало для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц. Потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и совершал полет под их руководством, — сообщает ГУР.

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