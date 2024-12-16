Режим Асада за два года доставил самолетами в РФ две тонны долларов и евро наличными

Режим Башара Асада в период с 2018 по 2019 годы переправил самолетами в Российскую Федерацию примерно две тонны наличных в долларах и евро. В общей сложности был выполнен 21 авиарейс.
Главные тезисы
- В течение 2018-2019 годов режим Асада переправил самолетами в РФ около 250 миллионов долларов и евро, финансируя режим Путина.
- Россия использовала дезинформацию об исчезновении самолета Асада для прикрытия операции по спасению сирийского диктатора.
- Утрата сигнала радаров самолета Асада Ил-76Т была спровоцирована действиями экипажа, выполнявшего инструкции российских руководителей.
- Валютные резервы Сирии были исчерпаны, поэтому с 2018 года переводы наличных в РФ выполнялись исключительно наличными из-за санкций.
Как Асад финансировал режим Путина в течение двух лет
Как отмечает издание, рейсы продолжались с марта 2018 по сентябрь 2019 года. Всего было перевезено около 250 миллионов долларов и евро.
Эти поставки совпали с ростом зависимости Сирии от военной помощи Москвы и поддержки наемников ППК "Вагнера".
С 2013 года семья Асада приобрела в Москве 20 элитных квартир, используя для этого сложную сеть компаний и кредитных сделок.
Как происходила операция России по спасению Асада
Украинские разведчики обращают внимание на то, что бегство сирийского диктатора сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала его самолета Ил-76Т.
Сразу медиа распространили слухи о том, что борт могли сбить или он просто разбился.
ГУР сообщает, что все эти новости были фейками, распространяемыми страной-агрессоркой России с целью спасения Башара Асада и его близкого окружения.
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