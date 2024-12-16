Режим Асада за два роки доставив літаками до РФ дві тонни доларів та євро готівкою

Режим Башара Асада у період з 2018 по 2019 роки переправив літаками до Російської Федерації приблизно дві тонни готівки у доларах і євро. Загалом було виконано 21 авіарейс.

Як Асад фінансував режим Путіна впродовж двох років

Як зазначає видання, рейси тривали з березня 2018 до вересня 2019 року. Усього було перевезено близько 250 мільйонів доларів і євро.

Ці поставки збіглися в часі із зростанням залежності Сирії від військової допомоги Москви та підтримки найманців ПВК "Вагнера".

До 2018 року подібних переказів між центральним банком Сирії та російськими банками не фіксували, згідно з даними, що ведуться з 2012 року. За словами особи, знайомої з інформацією сирійського центробанку, до 2018 року валютні резерви країни були майже повністю вичерпані. Через санкції банк змушений був проводити платежі виключно готівкою, — повідомляє видання. Поширити

Також з 2013 року родина Асада придбала у Москві 20 елітних квартир, використовуючи для цього складну мережу компаній і кредитних угод.

Як відбувалася операція Росії для порятунку Асада

Українські розвідники звертають увагу на те, що втеча сирійського диктатора супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу його літака Іл-76Т.

Одразу медіа поширили чутки про те, що борт могли збити або ж він просто розбився.

ГУР повідомляє, що всі ці новини були фейками, які поширювала країна-агресорка Росія з метою порятунку Башара Асада та його близького оточення.