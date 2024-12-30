Скандальный глава МИД России Сергей Лавров неожиданно начал жаловаться, что сирийский диктатор Башар Асад не справился со своими обязанностями.

Асад попал под шквал критики Лаврова

По убеждению одиозного российского дипломата, Асад был молниеносно свергнут три недели назад из-за его некомпетентности.

Уже сейчас можно сказать, что одной из причин деградации ситуации стала неспособность бывшего руководства удовлетворить базовые потребности населения в условиях длительного гражданского конфликта. Сергей Лавров Глава МИД РФ

Более того, приспешник Путина, добавил, что, несмотря на успехи в борьбе с терроризмом "с участием российских ВКС", жизнь сирийцев не изменилась к лучшему.

Самое интересное, что Лавров в итоге обвинил во всем США.

Российский дипломат начал цинично врать, что именно Штаты "оккупировали самый богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии" и давили на Дамаск санкциями.

Новые власти Сирии хотят, чтобы Россия вывела все свои войска

Оппозиционные силы Сирии, недавно свергшие режим Башара Асада, требуют, чтобы российский диктатор Владимир Путин полностью вывел военный контингент с территории страны.

В первую очередь, речь идет о базах в Хмеймиме и Тартусе, а крайний срок определен на 20 февраля 2025 года.

Недавно украинская разведка сообщила, что часть оккупантов РФ застряла в открытом море из-за поломки грузового судна Sparta, которое использовалось для эвакуации техники и вооружения из Сирии.

Судно Sparta испытало техническую неисправность во время движения — вышла из строя топливная трубка главного двигателя. Экипаж пытается устранить проблему, но пока судно дрейфует в открытом море недалеко от Португалии. Поделиться

На фоне последних событий глава европейской дипломатии Кайя Каллас и некоторые лидеры Евросоюза также начали добиваться того, чтобы Сирия была освобождена от российского военного присутствия.