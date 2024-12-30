Лавров неочікувано накинувся зі звинуваченнями на Башара Асада
Категорія
Політика
Дата публікації

Лавров неочікувано накинувся зі звинуваченнями на Башара Асада

Лавров
Джерело:  online.ua

Скандальний очільник МЗС Росії Сергій Лавров несподівано почав скаржитися, що сирійський диктатор Башар Асад не зміг впоратися зі своїми обов'язками.

Головні тези:

  • Лавров почав критикувати Асада через його некомпетентність та нездатність вирішувати базові потреби населення.
  • Опозиційні сили Сирії вимагають у Путіна вивести російські війська з країни.
  • До цих вимог уже приєдналася влада Євросоюзу.

Асад потрапив під шквал критики Лаврова

На переконання одіозного російського дипломата, Асада було блискавично повалено три тижні тому через його некомпетентність.

Вже зараз можна сказати, що однією з причин деградації обстановки стала нездатність колишнього керівництва задовольнити базові потреби населення в умовах тривалого громадянського конфлікту.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Глава МЗС РФ

Ба більше, поплічник Путіна додав, що попри успіхи у боротьбі з тероризмом "за участю російських ВКС" життя сирійців не змінилося на краще.

Найцікавішим є те, що Лавров у підсумку звинуватив у всьому США.

Російський дипломат почав цинічно брехати, що саме Штати "окупували найбагатший на ресурси північно-східний регіон Сирії" і тиснули на Дамаск санкціями.

Нова влада Сирії хоче, щоб Росія вивела усі свої війська

Опозиційні сили Сирії, які нещодавно повалили режим Башара Асада, вимагають, щоб російський диктатор Володимир Путін повністю вивів військовий контингент з території країни.

Насамперед йдеться про бази у Хмеймімі та Тартусі, а крайній термін визначено на 20 лютого 2025 року.

Нещодавно українська розвідка повідомила, що частина окупантів РФ застрягла у відкритому морі через поломку вантажного судна Sparta, яке використовувалося для евакуації техніки та озброєння з Сирії.

Судно Sparta зазнало технічної несправності під час руху — вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж намагається усунути проблему, але наразі судно дрейфує у відкритому морі неподалік Португалії.

На тлі останніх подій глава європейської дипломатії Кая Каллас та деякі лідери Євросоюзу також почали добиватися того, щоб Сирія була звільнена від російської військової присутності.

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