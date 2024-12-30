Скандальний очільник МЗС Росії Сергій Лавров несподівано почав скаржитися, що сирійський диктатор Башар Асад не зміг впоратися зі своїми обов'язками.

Асад потрапив під шквал критики Лаврова

На переконання одіозного російського дипломата, Асада було блискавично повалено три тижні тому через його некомпетентність.

Вже зараз можна сказати, що однією з причин деградації обстановки стала нездатність колишнього керівництва задовольнити базові потреби населення в умовах тривалого громадянського конфлікту. Сергій Лавров Глава МЗС РФ

Ба більше, поплічник Путіна додав, що попри успіхи у боротьбі з тероризмом "за участю російських ВКС" життя сирійців не змінилося на краще.

Найцікавішим є те, що Лавров у підсумку звинуватив у всьому США.

Російський дипломат почав цинічно брехати, що саме Штати "окупували найбагатший на ресурси північно-східний регіон Сирії" і тиснули на Дамаск санкціями.

Нова влада Сирії хоче, щоб Росія вивела усі свої війська

Опозиційні сили Сирії, які нещодавно повалили режим Башара Асада, вимагають, щоб російський диктатор Володимир Путін повністю вивів військовий контингент з території країни.

Насамперед йдеться про бази у Хмеймімі та Тартусі, а крайній термін визначено на 20 лютого 2025 року.

Нещодавно українська розвідка повідомила, що частина окупантів РФ застрягла у відкритому морі через поломку вантажного судна Sparta, яке використовувалося для евакуації техніки та озброєння з Сирії.

Судно Sparta зазнало технічної несправності під час руху — вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж намагається усунути проблему, але наразі судно дрейфує у відкритому морі неподалік Португалії. Поширити

На тлі останніх подій глава європейської дипломатії Кая Каллас та деякі лідери Євросоюзу також почали добиватися того, щоб Сирія була звільнена від російської військової присутності.