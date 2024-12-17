Поблизу Дамаска виявили масове поховання жертв режиму Асада
Категорія
Світ
Дата публікації

Поблизу Дамаска виявили масове поховання жертв режиму Асада

Сирія
Read in English
Джерело:  Reuters

Правозахисники виявили неподалік сирійської столиці Дамаска масове поховання щонайменше 100 тис жертв режиму сирійського диктатора Башара Асада. 

Головні тези:

  • Поблизу Дамаска правозахисники виявили масове поховання щонайменше 100 тис жертв режиму сирійського диктатора Башара Асада.
  • Це лише одне з 5 подібних масових поховань, зафіксованих в регіоні, що свідчить про систематичне вбивство сирійців.
  • Серед загиблих у масових похованнях є громадяни інших країн, включаючи США та Велику Британію.
  • Розвідувальне управління сирійських військово-повітряних сил виконувало транспортування тіл до місць масового поховання.
  • Правозахисники застерігають, що масові поховання залишаються незахищеними, і закликають до збереження цих доказів для майбутніх розслідувань.

Що відомо про масове поховання жертв режиму Асада поблизу Дамаска

За інформацією журналістів видання, це лише одне з 5 подібних масових поховань.

За словами керівника організації "Сирійська оперативна група з надзвичайних ситуацій" Муаза Мустафи, інформація про ці поховання базується на свідченнях робітників, які змогли втекти з країни.

100 тис — це найскромніша оцінка кількості тіл, похованих на цьому місці. Це дуже, дуже консервативна оцінка, — підкреслив правозахисник.

Під Дамаском виявили масове поховання жертв режиму Асада
Повстанці у Дамаску

Він зазначає, що масових поховань у Сирії може бути значно більше, ніж 5.

Що відомо про масові поховання режимом Асаду тіл тисяч закатованих до смерті сирійців

Серед загиблих, окрім сирійців, є громадяни США, Великої Британії та інших країн.

Муаз Мустафа підкреслив, що розвідувальне управління сирійських військово-повітряних сил проводило транспортування тіл.

Спочатку їх звозили до військових шпиталів, де людей катували до смерті, а потім передавали різним розвідувальним підрозділам. Згодом тіла доставляли до місць масового поховання.

Правозахисник підкреслив, що для поховань використовувалось муніципальне похоронне бюро Дамаска, працівники якого допомагали розвантажувати тіла з рефрижераторних вантажівок.

Правозахисники поговорили з водіями та бульдозеристами, яких змушували копати масові могили.

За словами Мустафи, робітникам часто наказували ущільнювати тіла, щоб вони помістилися у могили, а потім засипати їх землею.

Правозахисник стурбований тим, що ці місця поховань залишаються незахищеними. Мустава наголосив на необхідності їх збереження, щоб зберегти докази для майбутніх розслідувань.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Асад перед втечею з Сирії брехав cвоїм поплічникам про військову допомогу Росії
Асад
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни скиглять. ГУР дізналося про нову проблему Путіна у Сирії
ГУР
солдат РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС обговорить закриття баз РФ із новою владою Сирії
ЄС обговорить закриття баз РФ із новою владою Сирії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?