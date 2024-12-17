Під Дамаском виявили масове поховання жертв режиму Асада

Що відомо про масове поховання жертв режиму Асада поблизу Дамаска

За інформацією журналістів видання, це лише одне з 5 подібних масових поховань.

За словами керівника організації "Сирійська оперативна група з надзвичайних ситуацій" Муаза Мустафи, інформація про ці поховання базується на свідченнях робітників, які змогли втекти з країни.

100 тис — це найскромніша оцінка кількості тіл, похованих на цьому місці. Це дуже, дуже консервативна оцінка, — підкреслив правозахисник. Поширити

Повстанці у Дамаску

Він зазначає, що масових поховань у Сирії може бути значно більше, ніж 5.

Що відомо про масові поховання режимом Асаду тіл тисяч закатованих до смерті сирійців

Серед загиблих, окрім сирійців, є громадяни США, Великої Британії та інших країн.

Муаз Мустафа підкреслив, що розвідувальне управління сирійських військово-повітряних сил проводило транспортування тіл.

Спочатку їх звозили до військових шпиталів, де людей катували до смерті, а потім передавали різним розвідувальним підрозділам. Згодом тіла доставляли до місць масового поховання.

Правозахисник підкреслив, що для поховань використовувалось муніципальне похоронне бюро Дамаска, працівники якого допомагали розвантажувати тіла з рефрижераторних вантажівок.

Правозахисники поговорили з водіями та бульдозеристами, яких змушували копати масові могили.

За словами Мустафи, робітникам часто наказували ущільнювати тіла, щоб вони помістилися у могили, а потім засипати їх землею.

Правозахисник стурбований тим, що ці місця поховань залишаються незахищеними. Мустава наголосив на необхідності їх збереження, щоб зберегти докази для майбутніх розслідувань.