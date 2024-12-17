Під Дамаском виявили масове поховання жертв режиму Асада

Правозахисники виявили неподалік сирійської столиці Дамаска масове поховання щонайменше 100 тис жертв режиму сирійського диктатора Башара Асада.
Головні тези:
- Поблизу Дамаска правозахисники виявили масове поховання щонайменше 100 тис жертв режиму сирійського диктатора Башара Асада.
- Це лише одне з 5 подібних масових поховань, зафіксованих в регіоні, що свідчить про систематичне вбивство сирійців.
- Серед загиблих у масових похованнях є громадяни інших країн, включаючи США та Велику Британію.
- Розвідувальне управління сирійських військово-повітряних сил виконувало транспортування тіл до місць масового поховання.
- Правозахисники застерігають, що масові поховання залишаються незахищеними, і закликають до збереження цих доказів для майбутніх розслідувань.
Що відомо про масове поховання жертв режиму Асада поблизу Дамаска
За інформацією журналістів видання, це лише одне з 5 подібних масових поховань.
За словами керівника організації "Сирійська оперативна група з надзвичайних ситуацій" Муаза Мустафи, інформація про ці поховання базується на свідченнях робітників, які змогли втекти з країни.
Він зазначає, що масових поховань у Сирії може бути значно більше, ніж 5.
Що відомо про масові поховання режимом Асаду тіл тисяч закатованих до смерті сирійців
Серед загиблих, окрім сирійців, є громадяни США, Великої Британії та інших країн.
Муаз Мустафа підкреслив, що розвідувальне управління сирійських військово-повітряних сил проводило транспортування тіл.
Спочатку їх звозили до військових шпиталів, де людей катували до смерті, а потім передавали різним розвідувальним підрозділам. Згодом тіла доставляли до місць масового поховання.
Правозахисник підкреслив, що для поховань використовувалось муніципальне похоронне бюро Дамаска, працівники якого допомагали розвантажувати тіла з рефрижераторних вантажівок.
Правозахисники поговорили з водіями та бульдозеристами, яких змушували копати масові могили.
За словами Мустафи, робітникам часто наказували ущільнювати тіла, щоб вони помістилися у могили, а потім засипати їх землею.
Правозахисник стурбований тим, що ці місця поховань залишаються незахищеними. Мустава наголосив на необхідності їх збереження, щоб зберегти докази для майбутніх розслідувань.
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