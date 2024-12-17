Правозащитники обнаружили неподалеку от сирийской столицы Дамаска массовое захоронение не менее 100 тыс жертв режима сирийского диктатора Башара Асада.
Главные тезисы
- Обнаружено массовое захоронение жертв режима Асада вблизи Дамаска, где погребены не менее 100 тыс. человек.
- Сведения основаны на показаниях сбежавших рабочих, которые рассказали о жестоких методах убийств и транспортировке тел среди разведывательных подразделений.
- Инцидент свидетельствует о систематическом убийстве сирийцев и граждан других стран с использованием военно-воздушных сил и муниципального похоронного бюро.
- Правозащитники настаивают на необходимости сохранения мест захоронений для будущих расследований и наказания преступников.
- Массовые захоронения тысяч погибших до смерти мученых сирийцев в регионе, а также принуждение рабочих к их организации, вызывают глубокое беспокойство между правозащитниками.
Что известно о массовом захоронении жертв режима Асада вблизи Дамаска
По информации журналистов, это лишь одно из 5 подобных массовых захоронений.
По словам руководителя организации "Сирийская оперативная группа по чрезвычайным ситуациям" Муаза Мустафы, информация об этих захоронениях базируется на показаниях рабочих, которые смогли сбежать из страны.
Он отмечает, что массовых захоронений в Сирии может быть значительно больше 5.
Что известно о массовых захоронениях режимом Асада тел тысяч замученных до смерти сирийцев
Среди погибших, кроме сирийцев, есть граждане США, Великобритании и других стран.
Муаз Мустафа подчеркнул, что разведывательное управление сирийских военно-воздушных сил проводило транспортировку тел.
Сначала их свозили в военные госпиталы, где людей пытали до смерти, а затем передавали разным разведывательным подразделениям. Впоследствии тела доставляли в места массового захоронения.
Правозащитник подчеркнул, что для захоронений использовалось муниципальное похоронное бюро Дамаска, работники которого помогали разгружать тела из рефрижераторных грузовиков.
Правозащитники побеседовали с водителями и бульдозеристами, которых принуждали копать массовые могилы.
По словам Мустафы, рабочим часто приказывали уплотнять тела, чтобы они уместились в могилы, а затем засыпать их землей.
Правозащитник озабочен тем, что эти места захоронений остаются незащищенными. Мустава отметил необходимость их сохранения, чтобы сохранить доказательства для будущих расследований.
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