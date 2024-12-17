Под Дамаском обнаружили массовое захоронение жертв режима Асада

Правозащитники обнаружили неподалеку от сирийской столицы Дамаска массовое захоронение не менее 100 тыс жертв режима сирийского диктатора Башара Асада.

Что известно о массовом захоронении жертв режима Асада вблизи Дамаска

По информации журналистов, это лишь одно из 5 подобных массовых захоронений.

По словам руководителя организации "Сирийская оперативная группа по чрезвычайным ситуациям" Муаза Мустафы, информация об этих захоронениях базируется на показаниях рабочих, которые смогли сбежать из страны.

100 тыс — это самая скромная оценка количества тел, похороненных на этом месте. Это очень, очень консервативная оценка, подчеркнул правозащитник. Поделиться

Повстанцы в Дамаске

Он отмечает, что массовых захоронений в Сирии может быть значительно больше 5.

Что известно о массовых захоронениях режимом Асада тел тысяч замученных до смерти сирийцев

Среди погибших, кроме сирийцев, есть граждане США, Великобритании и других стран.

Муаз Мустафа подчеркнул, что разведывательное управление сирийских военно-воздушных сил проводило транспортировку тел.

Сначала их свозили в военные госпиталы, где людей пытали до смерти, а затем передавали разным разведывательным подразделениям. Впоследствии тела доставляли в места массового захоронения.

Правозащитник подчеркнул, что для захоронений использовалось муниципальное похоронное бюро Дамаска, работники которого помогали разгружать тела из рефрижераторных грузовиков.

Правозащитники побеседовали с водителями и бульдозеристами, которых принуждали копать массовые могилы.

По словам Мустафы, рабочим часто приказывали уплотнять тела, чтобы они уместились в могилы, а затем засыпать их землей.

Правозащитник озабочен тем, что эти места захоронений остаются незащищенными. Мустава отметил необходимость их сохранения, чтобы сохранить доказательства для будущих расследований.