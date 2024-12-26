Прихильники режиму Асада вбили 14 поліцейських у Сирії

У сирійській провінції Тартус було вбито 14 поліцейських і поранено ще 10 внаслідок нападу. Його організували сили, які були лояльними до поваленого режиму Башара Асада.

Що відомо про напад на поліцейських у Сирії

Як зазначається, засідка сталася в сільській місцевості Тартуса. Напад відбувся на тлі масових заворушень і демонстрацій у різних частинах країни, що спалахнули після повалення Асада понад два тижні тому.

Міністр внутрішніх справ заявив, що напад організували "залишки" режиму Асада. Він пообіцяв вжити жорстких заходів проти тих, хто загрожує безпеці країни та життю її громадян.

Напередодні сирійська поліція запровадила нічну комендантську годину в місті Хомс через протести, які очолювали представники мусульманських меншин — алавітів і шиїтів. Ці демонстрації, як повідомляють місцеві жителі, стали наймасовішими за останні два тижні.

Міністр зазначив, що сирійська влада продовжить підтримувати порядок у країні та реагуватиме на будь-які спроби дестабілізувати ситуацію.

Сирійські повстанці захопили Дамаск

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

30 листопада російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.