Сторонники режима Асада убили 14 полицейских в Сирии
Категория
Мир
Дата публикации

Сторонники режима Асада убили 14 полицейских в Сирии

Сторонники режима Асада убили 14 полицейских в Сирии
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Источник:  Reuters

В сирийской провинции Тартус были убиты 14 полицейских и ранены еще 10 в результате нападения. Его организовали силы, которые были лояльны к свергнутому режиму Башара Асада.

Главные тезисы

  • В провинции Тартус в Сирии были убиты 14 полицейских в результате нападения сторонников режима Башара Асада.
  • Нападение стало следствием массовых беспорядков и демонстраций, вспыхнувших после свержения Асада, произошедшего более двух недель назад.
  • Министр внутренних дел заявил, что нападение организовали "остатки" режима Асада и обещал жесткие меры против угрожающих безопасности страны.
  • Сирийские власти продолжают поддерживать порядок в стране и будут реагировать на любые попытки дестабилизировать ситуацию, заявил министр внутренних дел.
  • В случае выхода контроля над рядом городов оппозиционными силами и антисирийской коалицией, Сирия может претерпеть важные изменения в политическом ландшафте и дестабилизироваться еще больше.

Что известно о нападении на полицейских в Сирии

Как отмечается, засада произошла в сельской местности Тартуса. Нападение произошло на фоне массовых беспорядков и демонстраций в разных частях страны, вспыхнувших после свержения Асада более двух недель назад.

Министр внутренних дел заявил, что нападение организовали "остатки" режима Асада. Он пообещал принять жесткие меры против тех, кто угрожает безопасности страны и жизни ее граждан.

Накануне сирийская полиция ввела ночной комендантский час в городе Хомс из-за протестов, возглавляемых представителями мусульманских меньшинств — алавитов и шиитов. Эти демонстрации, как сообщают местные жители, стали самыми массовыми за последние две недели.

Министр отметил, что сирийские власти продолжат поддерживать порядок в стране и будут реагировать на любые попытки дестабилизировать ситуацию.

Сирийские повстанцы захватили Дамаск

В Сирии прошла масштабная военная операция оппозиционных сил против правительственных войск. Сирийская оппозиция начала активное наступление утром 27 ноября и после двух дней столкновений взяла под контроль 56 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб и подошла к окрестностям Алеппо.

30 ноября российская авиация впервые с 2016 года нанесла авиаудары по городу Алеппо, в центр которого дошли сирийские повстанцы. В то же время РФ пообещала режиму Асада дополнительную военную помощь.

7 декабря сирийские оппозиционные силы объявили о взятии под контроль города Дараа, расположенного на юго-западе страны. А позже повстанцы заявили, что вошли в столицу страны Дамаск и объявили о падении правительства диктатора Башара Асада.

10 декабря замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что сирийский диктатор Башар Асад находится в России "в безопасности".

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