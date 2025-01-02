Офіційно не підтверджена Інформація про отруєння Асада з’явилася на тлі повідомлень про його розлучення з дружиною.

Асада могли отруїти у Москві

Як повідомляє британський таблоїд The Sun, інформація про нібито отруєння кривавого диктатора Сирії з’явилася у російських Telegram-пабліках. Там йшлося про те, що у Асада буцімто почалися проблеми з диханням, до яких додалися болі в животі та голові.

Про стан Асада, ймовірно, було повідомлено керівництву Росії.

Видання пише, що в онлайн-акаунті General SVR, яким, можливо, керує колишній російський шпигун, сказано, що Асад захворів 29 грудня. Він звернувся за медичною допомогою, як тільки почав «сильно кашляти та задихатися».

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Повідомляється, що Асада лікували у його квартирі, після цього стан нібито стабілізувався. Згодом тести показали, що в організмі експрезидента була отрута.

Однак поки що офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Зазначається, що чутки про нібито отруєння Башара Асада з’явилися на тлі повідомлень про те, що його дружина Асма подала на розлучення і захотіла виїхати з Росії. Пара була одружена 24 роки, за цей час у них народилося троє дітей.

Також повідомляється, що з цією метою дружина найбагатшого біженця в історії звернулася до російських судів та попросила спеціальний дозвіл залишити Російську Федерацію. Заява, як і раніше, знаходиться на етапі розгляду.

Крім того, зазначається, що російська влада заморозила Башару Асаду доступ до його активів та фінансових ресурсів. Водночас прохання про притулок для його брата Махіра Асада все ще розглядається.

Асад потрапив під шквал критики Лаврова

Одіозний очільник МЗС Росії Сергій Лавров несподівано почав скаржитися, що сирійський диктатор Башар Асад не зміг впоратися зі своїми обов'язками.

На переконання Лаврова, Асада було блискавично повалено три тижні тому через його некомпетентність.

Вже зараз можна сказати, що однією з причин деградації обстановки стала нездатність колишнього керівництва задовольнити базові потреби населення в умовах тривалого громадянського конфлікту. Поширити

Також поплічник Путіна додав, що попри успіхи у боротьбі з тероризмом "за участю російських ВКС" життя сирійців не змінилося на краще.