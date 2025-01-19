Нова влада Сирії публічно принизила Путіна

Адміністрація перехідного періоду, яка прийшла до влади в Сирії після повалення режиму диктатора Башара Асада, заявила про новий указ, який забороняє імпорт товарів з Росії, Ірану та Ізраїлю

Сирія поступово розриває зв'язки з Росією

Що важливо розуміти, нове неочікуване рішення офіційний Дамаск ухвалив після того, як було запроваджено обмеження на в'їзд громадян з Ірану та Ізраїлю, пише Turkiye Today .

Журналісти звертають увагу на те, що цей крок посилює напруженість у регіоні, особливо між Сирією та цими країнами. Не варто також ігнорувати вплив рішення на міжнародну торгівлю.

Воно має важливе значення для сусідніх країн і світової торгівлі, особливо для Туреччини, яка має тісні торговельні відносини з Сирією, — йдеться в матеріалі видання. Поширити

За словами інсайдерів, указ міністерства фінансів Сирії, який був виданий 17 грудня, забороняє ввезення до Сирії товарів, які походять з вищезгаданих країн.

Окрім того, наголошується, що заборона буде діяти в усіх сухопутних та морських прикордонних портах країни.

Що відомо про ситуацію в Сирії

Ставлення міжнародної спільноти до країни, яка доволі довго перебувала під контролем Росії, змінилося після того, як повстанці повалили режим Башара Асада.

До прикладу, США пом'якшили санкції проти Сирії. Білий дім тимчасово скасував обмеження на деякі фінансові операції з державними установами Сирії, на розрахунки за енергоресурси, а також на грошові перекази через Центральний банк Сирії. Поширити

окрім того, стало відомо що шефи німецької та французької дипломатій вперше після падіння режиму Асада прибули до Сирії.