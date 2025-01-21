Трамп приписал Испанию к союзникам России — Мадрид отреагировал

Новый глава Белого дома Дональд Трамп снова публично опозорился — он ошибочно назвал Испанию страной-членом БРИКС, а также начал ей угрожать пошлинами.
Главные тезисы
- Дональд Трамп ошибся, назвав Испанию членом БРИКС и угрожая ей пошлинами.
- На этом фоне Мадрид напомнил о союзничестве с Соединенными Штатами.
Трамп снова допустил серьезную ошибку
Новый президент США неожиданно для всех заявил, что Испания входит в состав БРИКС, когда журналист спросил его о странах НАТО, таких как Испания, не соответствующих натовскому минимуму расходов на оборону в 2% от ВВП.
Что важно понимать, БРИКС сформировали Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.
Сначала Дональд Трамп начал жаловаться на то, что у "Испании очень низкие затраты на оборону", а потом решил поразмышлять о БРИКС.
Более того, американский лидер еще раз пригрозил обложить пошлинами страны БРИКС.
По словам Трампа, он намерен наложить как минимум 100-процентную пошлину на бизнес, который они ведут с Соединенными Штатами.
Как Испания отреагировала на ошибку и обвинения Трампа
Что интересно, официальный Мадрид не скрывает своего удивления после того, что наговорил новый глава Белого дома.
Так, глава Министерства образования Испании Пилар Аллегрия, являющаяся пресс-секретарем правительства, призналась, что не понимает, почему Трамп выступил с подобным заявлением.
Пилар Аллегрия обратила внимание на то, что Испания была преданным членом НАТО в течение последних четырех десятилетий, а испанское правительство считает США "настоящим союзником".
Что интересно, это не первый раз Дональд Трамп шокирует мир своими ошибками. К примеру, в первую каденцию он спутал Китай и КНДР.
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