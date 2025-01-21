Трамп приписал Испанию к союзникам России — Мадрид отреагировал

Новый глава Белого дома Дональд Трамп снова публично опозорился — он ошибочно назвал Испанию страной-членом БРИКС, а также начал ей угрожать пошлинами.

Трамп снова допустил серьезную ошибку

Новый президент США неожиданно для всех заявил, что Испания входит в состав БРИКС, когда журналист спросил его о странах НАТО, таких как Испания, не соответствующих натовскому минимуму расходов на оборону в 2% от ВВП.

Что важно понимать, БРИКС сформировали Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

Сначала Дональд Трамп начал жаловаться на то, что у "Испании очень низкие затраты на оборону", а потом решил поразмышлять о БРИКС.

Испания — страна БРИКС. Вы знаете, что такое страна БРИКС? Вы узнаете. Дональд Трамп Президент США

Более того, американский лидер еще раз пригрозил обложить пошлинами страны БРИКС.

По словам Трампа, он намерен наложить как минимум 100-процентную пошлину на бизнес, который они ведут с Соединенными Штатами.

Как Испания отреагировала на ошибку и обвинения Трампа

Что интересно, официальный Мадрид не скрывает своего удивления после того, что наговорил новый глава Белого дома.

Так, глава Министерства образования Испании Пилар Аллегрия, являющаяся пресс-секретарем правительства, призналась, что не понимает, почему Трамп выступил с подобным заявлением.

Я не знаю, было ли заявление президента Трампа следствием неразберихи, но я могу подтвердить, что Испания не является членом БРИКС, — отметила чиновница. Поделиться

Пилар Аллегрия обратила внимание на то, что Испания была преданным членом НАТО в течение последних четырех десятилетий, а испанское правительство считает США "настоящим союзником".