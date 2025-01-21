Трамп приписав Іспанію до союзників Росії — Мадрид відреагував

Новий очільник Білого дому Дональд Трамп знову публічно зганьбився — він помилково назвав Іспанію країною-членом БРІКС, а також почав їй погрожувати митами.

Трамп знову припустився серйозної помилки

Новий президент США неочікувано для всіх заявив, що Іспанія входить до складу БРІКС, коли журналіст запитав його про країни НАТО, такі як Іспанія, які не відповідають натовському мінімуму витрат на оборону у 2% від ВВП.

Що важливо розуміти, БРІКС сформували Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Спочатку Дональд Трамп почав скаржитися на те, що "Іспанія має дуже низькі витрати на оборону", а потім вирішив порозмірковувати про БРІКС.

Іспанія — країна БРІКС. Ви знаєте, що таке країна БРІКС? Ви дізнаєтесь. Дональд Трамп Президент США

Ба більше, американський лідер вкотре пригрозив обкласти митами країни БРІКС.

За словами Трампа, він має намір накласти щонайменше 100-відсоткове мито на бізнес, який вони ведуть зі Сполученими Штатами.

Як Іспанія відреагувала на помилку та звинувачення Трампа

Що цікаво, офіційний Мадрид не приховує своє здивування після того, що наговорив новий очільник Білого дому.

Так, очільниця Міністерства освіти Іспанії Пілар Алегрія, яка є речницею уряду, зізналася, що не розуміє, чому Трамп виступив з подібною заявою.

Я не знаю, чи була заява президента Трампа наслідком плутанини, але я можу підтвердити, що Іспанія не є членом БРІКС, — зазначила чиновниця. Поширити

Пілар Алегрія звернула увагу на те, що Іспанія була відданим членом НАТО протягом останніх чотирьох десятиліть, а іспанський уряд вважає США "справжнім союзником".