Руйнує Росію. Трамп заявив про "великі проблеми" Путіна
Категорія
Економіка
Дата публікації

Руйнує Росію. Трамп заявив про "великі проблеми" Путіна

Трамп
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Джерело:  Голос Америки

Новий президент США Дональд Трамп звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін призвів до катастрофічної ситуації у Росії, розпочавши війну проти України.

Головні тези:

  • На переконання Трампа, Путін має великі проблеми, яким не може дати раду.
  • Новий президент США розраховує на успішні перемовини з Путіним та швидке завершення війни.
  • Президент США наголосив на важливості збільшення допомоги Україні з боку інших членів НАТО.

Трамп оцінив дії Путіна та ситуацію в Росії

Журналісти поцікавилися у нового очільника Білого дому, як він оцінює розвиток подій у війні РФ проти України.

За словами останнього, український лідер Володимир Зеленський дійсно хоче укласти домовленість.

Дональд Трамп плекає надію, що Путін також має бути готовий до цього, бо "він руйнує Росію, не укладаючи угоду".

Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я би сподівався, що він хоче укласти угоду. Він не може бути в захваті від того, що у нього не все так добре. Я маю на увазі, що він справляється, але більшість людей думали, що війна закінчиться приблизно за тиждень, а тепер вона триває вже три роки, чи не так?

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп прокоментував санкції та дорікнув НАТО

Як зазначив новий президент США, він надає перевагу митам над санкціями.

Окрім того, Дональд Трамп додав, що має намір провести зустріч з Путіним. Однак поки він не розкриє подробиць щодо можливих строківю

На переконання республіканця, "це може відбутись досить швидко".

Новий очільник Білого дому вкотре наголосив, що робить все можливе, щоб "якомога швидше" домогтись завершення війни Росії проти України.

Дональд Трамп знову почав стверджувати, що Штати надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО.

НАТО має платити більше. НАТО має платити 5%, — вимагає він.

Що важливо розуміти, стільки на оборону не витрачає зараз жодна країна НАТО, зокрема й США.

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