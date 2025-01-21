Руйнує Росію. Трамп заявив про "великі проблеми" Путіна

Новий президент США Дональд Трамп звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін призвів до катастрофічної ситуації у Росії, розпочавши війну проти України.
Головні тези:
- На переконання Трампа, Путін має великі проблеми, яким не може дати раду.
- Новий президент США розраховує на успішні перемовини з Путіним та швидке завершення війни.
- Президент США наголосив на важливості збільшення допомоги Україні з боку інших членів НАТО.
Трамп оцінив дії Путіна та ситуацію в Росії
Журналісти поцікавилися у нового очільника Білого дому, як він оцінює розвиток подій у війні РФ проти України.
За словами останнього, український лідер Володимир Зеленський дійсно хоче укласти домовленість.
Дональд Трамп плекає надію, що Путін також має бути готовий до цього, бо "він руйнує Росію, не укладаючи угоду".
Трамп прокоментував санкції та дорікнув НАТО
Як зазначив новий президент США, він надає перевагу митам над санкціями.
Окрім того, Дональд Трамп додав, що має намір провести зустріч з Путіним. Однак поки він не розкриє подробиць щодо можливих строківю
На переконання республіканця, "це може відбутись досить швидко".
Новий очільник Білого дому вкотре наголосив, що робить все можливе, щоб "якомога швидше" домогтись завершення війни Росії проти України.
Дональд Трамп знову почав стверджувати, що Штати надають більшу допомогу Україні, ніж інші країни НАТО.
Що важливо розуміти, стільки на оборону не витрачає зараз жодна країна НАТО, зокрема й США.
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