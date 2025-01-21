Дональд Трамп у перший день на посаді президента вже підписав низку указів, які стосуються, як міжнародної допомоги іноземним державам, так і права на отримання громадянства США, а також інші.
Головні тези:
- Трамп призупинив всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів для аналізу їхньої відповідності його політиці.
- Він обмежив отримання громадянства США за правом народження.
- Трамп підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та повернув смертну кару в країну.
- Указ Трампа також закликав до перегляду судових прецедентів щодо набуття смертної кари у випадках вбивства правоохоронців та інших тяжких злочинів.
Що відомо про перші укази Трампа на посаді президента
У свій перший день на посаді президента США Трамп розпорядився призупинити всі програми зовнішньої допомоги іноземним державам на 90 днів до проведення аналізу їхньої відповідності цілям його політики.
Як зазначають журналісти Associated Press, наразі поки незрозуміло, які обсяги допомоги зачепіть цей указ, оскільки Конгрес вже виділив кошти на велику кількість програм, і ці кошти мають бути витрачені.
За словами Трампа, жодна допомога США іноземним державам більше не буде розподілятись у спосіб, що не відповідає зовнішній політиці президента США.
Указ Трампа наділяє держсекретаря Марко Рубіо та його довірених осіб правом ухвалювати відповідні рішення за результатами консультацій з Управлінням з питань управління та бюджету.
Журналісти видання зазначають, що такі країни як Ізраїль (3,3 млрд доларів на рік), Єгипет (1,5 млрд доларів на рік) і Йорданія (1,7 млрд доларів на рік) навряд чи зіткнуться з різким скороченням допомоги, оскільки суми включені у довгострокові пакети, які розраховані на десятиліття вперед.
Окрім цього Трамп обмежив отримання громадянства США за правом народження.
Урядові агентства тепер не видаватимуть документи щодо громадянства дітям, народженим у США батьками без законного статусу.
Як зазначають журналісти The Washington Post та CNN, документ стосується дітей, народжених після 30 днів з моменту вжиття заходів. Його застосовуватимуть у випадках, коли батьки перебувають у США незаконно, а також у ситуаціях, коли мати перебуває у США тимчасово.
Що відомо про інші перші укази Трампа
Трамп підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Аналогічну спробу він вже робив у 2020 році.
Окрім цього Трамп повернув у США смертну кару.
Документ передбачає, що генеральний прокурор має "вжити всіх необхідних і законних заходів" для забезпечення штатів достатньою кількістю препаратів для смертельних ін’єкцій.
Згідно з указом, Міністерство юстиції має не лише добиватися смертних вироків у федеральних справах, а й підтримувати штати у забезпеченні препаратами для виконання таких вироків.
Указ Трампа зобов’язує домагатися смертної кари у випадках вбивства правоохоронців або тяжких злочинів, скоєних нелегальними мігрантами. Також він закликає переглянути судові прецеденти, що обмежують можливості штатів і федерального уряду у винесенні смертних вироків.
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