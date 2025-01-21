Дональд Трамп у перший день на посаді президента вже підписав низку указів, які стосуються, як міжнародної допомоги іноземним державам, так і права на отримання громадянства США, а також інші.

Що відомо про перші укази Трампа на посаді президента

У свій перший день на посаді президента США Трамп розпорядився призупинити всі програми зовнішньої допомоги іноземним державам на 90 днів до проведення аналізу їхньої відповідності цілям його політики.

Як зазначають журналісти Associated Press, наразі поки незрозуміло, які обсяги допомоги зачепіть цей указ, оскільки Конгрес вже виділив кошти на велику кількість програм, і ці кошти мають бути витрачені.

Індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям" та "слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних країнах ідеї, прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними, — зазначається в указі нового президента США. Поширити

Дональд Трамп

За словами Трампа, жодна допомога США іноземним державам більше не буде розподілятись у спосіб, що не відповідає зовнішній політиці президента США.

Указ Трампа наділяє держсекретаря Марко Рубіо та його довірених осіб правом ухвалювати відповідні рішення за результатами консультацій з Управлінням з питань управління та бюджету.

Журналісти видання зазначають, що такі країни як Ізраїль (3,3 млрд доларів на рік), Єгипет (1,5 млрд доларів на рік) і Йорданія (1,7 млрд доларів на рік) навряд чи зіткнуться з різким скороченням допомоги, оскільки суми включені у довгострокові пакети, які розраховані на десятиліття вперед.

Окрім цього Трамп обмежив отримання громадянства США за правом народження.

Урядові агентства тепер не видаватимуть документи щодо громадянства дітям, народженим у США батьками без законного статусу.

Як зазначають журналісти The Washington Post та CNN, документ стосується дітей, народжених після 30 днів з моменту вжиття заходів. Його застосовуватимуть у випадках, коли батьки перебувають у США незаконно, а також у ситуаціях, коли мати перебуває у США тимчасово.

Що відомо про інші перші укази Трампа

Трамп підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Аналогічну спробу він вже робив у 2020 році.

Неправильне поводження організації з пандемією COVID-19, що виникла через Ухань, Китай, та інші глобальні кризи в галузі охорони здоров'я, її нездатність ухвалити терміново необхідні реформи та її нездатність продемонструвати незалежність від неналежного політичного впливу держав-членів ВООЗ, — пояснюються в указі причини рішення. Поширити

Окрім цього Трамп повернув у США смертну кару.

Документ передбачає, що генеральний прокурор має "вжити всіх необхідних і законних заходів" для забезпечення штатів достатньою кількістю препаратів для смертельних ін’єкцій.

Згідно з указом, Міністерство юстиції має не лише добиватися смертних вироків у федеральних справах, а й підтримувати штати у забезпеченні препаратами для виконання таких вироків.

Указ Трампа зобов’язує домагатися смертної кари у випадках вбивства правоохоронців або тяжких злочинів, скоєних нелегальними мігрантами. Також він закликає переглянути судові прецеденти, що обмежують можливості штатів і федерального уряду у винесенні смертних вироків.