Дональд Трамп в первый день в должности президента уже подписал ряд указов, касающихся как международной помощи иностранным государствам, так и права на получение гражданства США, а также другие.

Что известно о первых указах Трампа в должности президента

В свой первый день в должности президента США Трамп распорядился приостановить все программы внешней помощи иностранным государствам на 90 дней до анализа их соответствия целям его политики.

Как отмечают журналисты Associated Press, пока неясно, какие объемы помощи коснутся этого указа, поскольку Конгресс уже выделил средства на большое количество программ, и эти средства должны быть потрачены.

Индустрия и бюрократия иностранной помощи не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям" и "служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в иностранных странах идеи, прямо противоположные гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними, — отмечается в указе нового президента США. Поделиться

Дональд Трамп

По словам Трампа, никакая помощь США иностранным государствам больше не будет распределяться способом, не соответствующим внешней политике президента США.

Указ Трампа наделяет госсекретаря Марко Рубио и его доверенных лиц правом принимать решения по результатам консультаций с Управлением по вопросам управления и бюджета.

Журналисты издания отмечают, что такие страны как Израиль (3,3 млрд. долларов в год), Египет (1,5 млрд. долларов в год) и Иордания (1,7 млрд. долларов в год) вряд ли столкнутся с резким сокращением помощи, поскольку суммы включены в долгосрочные пакеты, рассчитанные на десятилетия вперед.

Кроме этого, Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения.

Правительственные агентства теперь не будут выдавать документы по гражданству детям, родившимся в США родителями без законного статуса.

Как отмечают журналисты The Washington Post и CNN , документ касается детей, рожденных после 30 дней с момента принятия мер. Его будут применять в случаях, когда родители находятся в США незаконно, а также в ситуациях, когда мать находится в США на время.

Что известно о других первых указах Трампа

Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Аналогичную попытку он уже предпринимал в 2020 году.

Неправильное обращение организации с пандемией COVID-19, возникшей из-за Уханя, Китая и других глобальных кризисов в области здравоохранения, ее неспособность принять срочно необходимые реформы и ее неспособность продемонстрировать независимость от ненадлежащего политического влияния государств-членов ВОЗ, — поясняются в указе о причине решения. Поделиться

Кроме этого, Трамп вернул в США смертную казнь.

Документ предусматривает, что генеральный прокурор должен "принять все необходимые и законные меры" для обеспечения штатов достаточным количеством препаратов для смертельных инъекций.

Согласно указу, Министерство юстиции должно не только добиваться смертных приговоров по федеральным делам, но и поддерживать штаты в обеспечении препаратами для исполнения таких приговоров.

Указ Трампа обязывает добиваться смертной казни в случаях убийства стражей порядка или тяжких преступлений, совершенных нелегальными мигрантами. Также он призывает пересмотреть судебные прецеденты, ограничивающие возможности штатов и федерального правительства в вынесении смертных приговоров.