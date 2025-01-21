Трамп заморозив зовнішню допомогу США — що далі

Новий очільник Білого дому Дональд Трамп підписав указ про тимчасову зупинку всіх програм зовнішньої допомоги. Що важливо розуміти, вона триватиме щонайменше 90 днів.

Чому Трамп заморозив зовнішню допомогу США

Головна мета нового указу президента — проведення перевірки відповідності усієї допомоги політичним цілям країни.

На переконання Дональда Трампа та його нової адміністрації, "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають інтересам Америки, а в багатьох випадках суперечать американським цінностям".

Ба більше, в указі вказано, що допомога іншим державами "сприяє дестабілізації світового миру, просуваючи ідеї в іноземних країнах, які прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам як всередині країн, так і між ними".

Новий очільник Білого дому стверджує, що "жодна подальша зовнішня допомога Сполучених Штатів не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів".

Трамп буде проводити політики “Америка понад усе”

З заявою з цього приводу вже виступив новий очільник Держдепу США Марко Рубіо.

Він розкрив плани президента членам Сенатського комітету з міжнародних відносин під час слухань щодо його затвердження.

Кожен долар, який ми витрачаємо, кожна програма, яку ми фінансуємо, і кожна політика, яку ми проводимо, повинні бути виправдані відповіддю на три запитання: "Чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою? Чи робить це Америку більш процвітаючою? Поширити

Окрім того, наголошується, що указ, який видав президент, дає можливість Марко Рубіо або призначеній ним особі право ухвалювати відповідні рішення після консультацій з Адміністративно-бюджетним управлінням.