Трамп заморозив зовнішню допомогу США — що далі

Новий очільник Білого дому Дональд Трамп підписав указ про тимчасову зупинку всіх програм зовнішньої допомоги. Що важливо розуміти, вона триватиме щонайменше 90 днів.
Головні тези:
- У США проведуть перевірку відповідності зовнішньої допомоги політичним цілям країни.
- Новий президент вважає, що допомога іншим країнам може суперечити американським цінностям.
- Глава Держдепу США Марко Рубіо розкрив плани Дональда Трампа.
Чому Трамп заморозив зовнішню допомогу США
Головна мета нового указу президента — проведення перевірки відповідності усієї допомоги політичним цілям країни.
На переконання Дональда Трампа та його нової адміністрації, "індустрія і бюрократія іноземної допомоги не відповідають інтересам Америки, а в багатьох випадках суперечать американським цінностям".
Ба більше, в указі вказано, що допомога іншим державами "сприяє дестабілізації світового миру, просуваючи ідеї в іноземних країнах, які прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам як всередині країн, так і між ними".
Новий очільник Білого дому стверджує, що "жодна подальша зовнішня допомога Сполучених Штатів не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів".
Трамп буде проводити політики “Америка понад усе”
З заявою з цього приводу вже виступив новий очільник Держдепу США Марко Рубіо.
Він розкрив плани президента членам Сенатського комітету з міжнародних відносин під час слухань щодо його затвердження.
Окрім того, наголошується, що указ, який видав президент, дає можливість Марко Рубіо або призначеній ним особі право ухвалювати відповідні рішення після консультацій з Адміністративно-бюджетним управлінням.
Що важливо розуміти, саме Держдеп і Агентство США з міжнародного розвитку є основними відомствами, які здійснюють нагляд за іноземною допомогою.
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