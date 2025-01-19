Зіткнувся з вибором. Зеленський відкрив новий "фронт" проти РФ
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Зіткнувся з вибором. Зеленський відкрив новий "фронт" проти РФ

Зеленський
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Джерело:  CNN

На переконання CNN, український лідер Володимир Зеленський давно усвідомив, що саме від нового президента США Дональда Трампа буде залежати майбутнє його країни та навіть її існування. Саме тому глава держави робить все можливе, щоб переманити нового очільника Білого дому на бік Києва.

Головні тези:

  • Зеленський знає про важливість відносин з Дональдом Трампом для майбутнього України.
  • Український лідер володіє гнучкістю в спілкуванні з республіканцем.
  • Експерти вважають тактику Зеленського ефективною та доречною.

Зеленський бореться за прихильність Трампа, щоб врятувати Україну

Журналісти звертають увагу на те, що український лідер часто описував республіканця як сильну людину, і це "явна спроба сподобатися обраному президенту".

Попри це, Зеленський не має права забувати, що Дональд Трамп залишається вкрай непередбачуваним.

З коментарем з цього приводу виступила наукова співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин Джоанна Хоса.

На жаль, Зеленський не може дозволити собі розкіш бути ворожим щодо Трампа. Він повинен хоча б спробувати залучити його на бік України, щоб забезпечити найкращий можливий результат для України, яка величезною мірою залежить від американської підтримки, — наголосила експертка.

На цьому тлі вона озвучила прогноз, що підхід Зеленського окупається, оскільки Трамп визнав, що для завершення війни знадобиться понад 24 години:

Зеленський зіткнувся з вибором: лестити Трампу або бути змушеним капітулювати перед Путіним. Лестощі — це невелика ціна за кращий результат.

Зеленський не вдає, а справді добре ставиться до Трампа

На це звернула увагу заступниця директора програми "Росія і Євразія" лондонського аналітичного центру Chatham House Орися Луцевич .

За її словами, заяви українського лідера про Дональда Трампа дійсно є щирими.

Він щиро вірить, що Трамп може робити сміливі кроки, і саме звідси походить ця надія, і не тільки у свідомості Зеленського, а й в Україні загалом.

Наразі Володимир Зеленський та його команда роблять все можливе, щоб переконати нового президента США в тому, що перемога України стане й перемогою Штатів.

Це гра. Чи повірить Трамп у те, що це життєздатна стратегія — інше питання, — зазначає експертка.

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