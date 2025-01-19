Столкнулся с выбором. Зеленский открыл новый "фронт" против РФ

По мнению CNN, украинский лидер Владимир Зеленский давно осознал, что именно от нового президента США Дональда Трампа будет зависеть будущее его страны и даже ее существование. Именно поэтому глава государства делает все возможное, чтобы переманить нового главу Белого дома на сторону Киева.

Зеленский борется за благосклонность Трампа, чтобы спасти Украину

Журналисты обращают внимание, что украинский лидер часто описывал республиканца как сильного человека, и это "явная попытка понравиться избранному президенту".

Несмотря на это, Зеленский не имеет права забывать, что Дональд Трамп остается крайне непредсказуемым.

С комментарием по этому поводу выступила научная сотрудница Европейского совета по международным отношениям Джоанна Хоса.

К сожалению, Зеленский не может позволить себе роскошь быть враждебным по отношению к Трампу. Он должен хотя бы попытаться переманить его на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Украины, которая в большой степени зависит от американской поддержки, — подчеркнула эксперт. Поделиться

На этом фоне она озвучила прогноз, что подход Зеленского окупается, поскольку Трамп признал, что для завершения войны понадобится больше 24 часов.

Зеленский столкнулся с выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед Путиным. Лесть — это небольшая цена за лучший результат. Поделиться

Зеленский не делает вид, а действительно хорошо относится к Трампу

На это обратила внимание заместитель директора программы "Россия и Евразия" лондонского аналитического центра Chatham House Арина Луцевич.

По ее словам, заявления украинского лидера о Дональде Трампе действительно искренние.

Он искренне верит, что Трамп может делать смелые шаги, и именно отсюда происходит эта надежда, и не только в сознании Зеленского, но и в Украине в целом. Поделиться

Владимир Зеленский и его команда делают все возможное, чтобы убедить нового президента США в том, что победа Украины станет и победой Штатов.