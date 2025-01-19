Столкнулся с выбором. Зеленский открыл новый "фронт" против РФ

По мнению CNN, украинский лидер Владимир Зеленский давно осознал, что именно от нового президента США Дональда Трампа будет зависеть будущее его страны и даже ее существование. Именно поэтому глава государства делает все возможное, чтобы переманить нового главу Белого дома на сторону Киева.
Главные тезисы
- Зеленский знает о важности отношений с Дональдом Трампом для будущего Украины.
- Украинский лидер обладает гибкостью в общении с республиканцем.
- Эксперты считают тактику Зеленского эффективной и уместной.
Зеленский борется за благосклонность Трампа, чтобы спасти Украину
Журналисты обращают внимание, что украинский лидер часто описывал республиканца как сильного человека, и это "явная попытка понравиться избранному президенту".
Несмотря на это, Зеленский не имеет права забывать, что Дональд Трамп остается крайне непредсказуемым.
С комментарием по этому поводу выступила научная сотрудница Европейского совета по международным отношениям Джоанна Хоса.
На этом фоне она озвучила прогноз, что подход Зеленского окупается, поскольку Трамп признал, что для завершения войны понадобится больше 24 часов.
Зеленский не делает вид, а действительно хорошо относится к Трампу
На это обратила внимание заместитель директора программы "Россия и Евразия" лондонского аналитического центра Chatham House Арина Луцевич.
По ее словам, заявления украинского лидера о Дональде Трампе действительно искренние.
Владимир Зеленский и его команда делают все возможное, чтобы убедить нового президента США в том, что победа Украины станет и победой Штатов.
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