Директор ЦРУ Бернс решился на "разведывательную дуэль" с Путиным ради Украины

Действующий директор ЦРУ Уильям Бернс является довольно скромной персоной. Именно поэтому не так уж многие американцы и украинцы знают о том, что он бесстрашно руководил силами ЦРУ в Украине с момента вторжения России почти три года назад.
Главные тезисы
- Директор ЦРУ Уильям Бернс активно поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками.
- Бернс тесно знаком с Путиным не менее 20 лет.
- Он объяснил, кем на самом деле является российский диктатор и чего от него ждать.
Война Бернса за свободу Украины
В декабре глава ЦРУ вернулся со своего 14-го визита в Украину. Что важно понимать, в большинстве случаев его поездки были тайными, однако в последний раз украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором они пожимают руки перед украинским флагом.
Стоит также отметить, что в конце 2021 именно Бернс предупреждал Киев и мир, что Россия готова к полномасштабному вторжению в Украину.
Тогда глава ЦРУ поделился чрезвычайно чувствительными разведданными США.
Бернс всегда знал, кто такой Путин
Международный обозреватель Дэвид Игнатиус обращает внимание на то, что на более глубоком уровне глава ЦРУ был заблокирован в разведывательной дуэли с российским диктатором Владимиром Путиным.
Что важно понимать, с нелегитимным главой Кремля Бернс знаком около 20 лет, поскольку достаточно долго был послом США в Москве.
По убеждению главы ЦРУ, Путин — "император, который не совсем одет".
Эксперт напоминает, что последние 4 года Бернс был непоколебимым руководителем секретной службы Америки, оказывающей помощь Украине на местах. На поле боя он стоял на стороне Украины и собственных командиров.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-