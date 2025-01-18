Директор ЦРУ Бернс решился на "разведывательную дуэль" с Путиным ради Украины
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Директор ЦРУ Бернс решился на "разведывательную дуэль" с Путиным ради Украины

Бернс
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Источник:  The Washington Post

Действующий директор ЦРУ Уильям Бернс является довольно скромной персоной. Именно поэтому не так уж многие американцы и украинцы знают о том, что он бесстрашно руководил силами ЦРУ в Украине с момента вторжения России почти три года назад.

Главные тезисы

  • Директор ЦРУ Уильям Бернс активно поддерживает Украину в борьбе с российскими захватчиками.
  • Бернс тесно знаком с Путиным не менее 20 лет.
  • Он объяснил, кем на самом деле является российский диктатор и чего от него ждать.

Война Бернса за свободу Украины

В декабре глава ЦРУ вернулся со своего 14-го визита в Украину. Что важно понимать, в большинстве случаев его поездки были тайными, однако в последний раз украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал фото, на котором они пожимают руки перед украинским флагом.

За всю эту войну у нас было много встреч, и я очень благодарен ему за помощь. Мы не разглашаем секретов, но поддерживаем связь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский и Уильям Бернс (Фото: Facebook)

Стоит также отметить, что в конце 2021 именно Бернс предупреждал Киев и мир, что Россия готова к полномасштабному вторжению в Украину.

Тогда глава ЦРУ поделился чрезвычайно чувствительными разведданными США.

Его офицеры ЦРУ остались на месте после начала российского вторжения и после того, как американские дипломаты и военный персонал покинули Украину. Они были на фронте почти три года, обмениваясь разведданными, чтобы помочь Украине бороться с российскими захватчиками.

Бернс всегда знал, кто такой Путин

Международный обозреватель Дэвид Игнатиус обращает внимание на то, что на более глубоком уровне глава ЦРУ был заблокирован в разведывательной дуэли с российским диктатором Владимиром Путиным.

Что важно понимать, с нелегитимным главой Кремля Бернс знаком около 20 лет, поскольку достаточно долго был послом США в Москве.

По убеждению главы ЦРУ, Путин — "император, который не совсем одет".

Возможно, Бернсу суждено было встретиться с Путиным на поле боя в Украине. ... Сейчас он видит мало шансов на то, что Путин готов к любому соглашению, не являющемуся капитуляцией Украины, — отмечает Игнатиус.

Эксперт напоминает, что последние 4 года Бернс был непоколебимым руководителем секретной службы Америки, оказывающей помощь Украине на местах. На поле боя он стоял на стороне Украины и собственных командиров.

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