Директор ЦРУ Бернс наважився на "розвідувальну дуель" з Путіним заради України

Чинний директор ЦРУ Вільям Бернс є доволі скромною персоною. Саме тому не так вже й багато американців та українців знають про те, що він безстрашно керував силами ЦРУ в Україні з моменту вторгнення Росії майже три роки тому.

Війна Бернса за свободу України

У грудні глава ЦРУ повернувся зі свого 14-го візиту в Україну. Що важливо розуміти, у більшості випадків його поїздки були таємними, однак останнього разу український лідер Володимир Зеленський опублікував фото, на якому вони потискають руки перед українським прапором.

За всю цю війну у нас було багато зустрічей, і я дуже вдячний йому за допомогу. Ми не розголошуємо секретів, але підтримуємо зв’язок. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський і Вільям Бернс (Фото: Facebook)

Варто також зазначити, що наприкінці 2021 року саме Бернс попереджав Київ і світ, що Росія готова до повномасштабного вторгнення в Україну.

Тоді глава ЦРУ поділився надзвичайно чутливими розвідданими США.

Його офіцери ЦРУ залишилися на місці після початку російського вторгнення та після того, як американські дипломати та військовий персонал залишили (Україну). Вони були на фронті майже три роки, обмінюючись розвідданими, щоб допомогти Україні боротися з російськими загарбниками. Поширити

Бернс завжди знав, хто такий Путін

Міжнародний оглядач Девід Ігнатіус звертає увагу на те, що на більш глибокому рівні глава ЦРУ був заблокований у розвідувальній дуелі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Що важливо розуміти, з нелегітимним главою Кремля Бернс знайомий близько 20 років, оскільки доволі довго був послом США у Москві.

На переконання глави ЦРУ, Путін — "імператор, який не зовсім одягнений".

Можливо, Бернсу судилося зустрітися з Путіним на полі бою в Україні. ... Нині він бачить мало шансів на те, що Путін готовий до будь-якої угоди, яка не є капітуляцією України, — наголошує Ігнатіус. Поширити

Експерт наголошує, що останні 4 роки Бернс був непохитним керівником секретної служби Америки, що надає допомогу Україні на місцях. На полі бою він непохитно стояв на боці України та власних командирів.