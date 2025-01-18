Директор ЦРУ Бернс наважився на "розвідувальну дуель" з Путіним заради України

Чинний директор ЦРУ Вільям Бернс є доволі скромною персоною. Саме тому не так вже й багато американців та українців знають про те, що він безстрашно керував силами ЦРУ в Україні з моменту вторгнення Росії майже три роки тому.
Головні тези:
- Директор ЦРУ Вільям Бернс активно підтримує Україну у боротьбі з російськими загарбниками.
- Бернс тісно знайомий з Путіним, щонайменше 20 років.
- Він пояснив, ким насправді є російський диктатор й чого від нього очікувати.
Війна Бернса за свободу України
У грудні глава ЦРУ повернувся зі свого 14-го візиту в Україну. Що важливо розуміти, у більшості випадків його поїздки були таємними, однак останнього разу український лідер Володимир Зеленський опублікував фото, на якому вони потискають руки перед українським прапором.
Варто також зазначити, що наприкінці 2021 року саме Бернс попереджав Київ і світ, що Росія готова до повномасштабного вторгнення в Україну.
Тоді глава ЦРУ поділився надзвичайно чутливими розвідданими США.
Бернс завжди знав, хто такий Путін
Міжнародний оглядач Девід Ігнатіус звертає увагу на те, що на більш глибокому рівні глава ЦРУ був заблокований у розвідувальній дуелі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Що важливо розуміти, з нелегітимним главою Кремля Бернс знайомий близько 20 років, оскільки доволі довго був послом США у Москві.
На переконання глави ЦРУ, Путін — "імператор, який не зовсім одягнений".
Експерт наголошує, що останні 4 роки Бернс був непохитним керівником секретної служби Америки, що надає допомогу Україні на місцях. На полі бою він непохитно стояв на боці України та власних командирів.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-