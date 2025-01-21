Трамп заморозил внешнюю помощь США — что дальше

Новый глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о временной остановке всех программ внешней помощи. Что важно понимать, она продлится не менее 90 дней.

Почему Трамп заморозил внешнюю помощь США

Главная цель нового указа президента — проведение проверки соответствия всей помощи политическим целям страны.

По мнению Дональда Трампа и его новой администрации, "индустрия и бюрократия иностранной помощи не отвечают интересам Америки, а во многих случаях противоречат американским ценностям".

Более того, в указе сказано, что помощь другим государствам "способствует дестабилизации мирового порядка, продвигая идеи в иностранных странах, прямо противоположных гармоничным и стабильным отношениям как внутри стран, так и между ними".

Новый глава Белого дома утверждает, что "ни одна последующая внешняя помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться способом, который не будет полностью согласован с внешней политикой президента Соединенных Штатов".

Трамп будет проводить политику "Америка превыше всего"

С заявлением на этот счет уже выступил новый глава Госдепа США Марко Рубио.

Он раскрыл планы президента членам Сенатского комитета по международным отношениям во время слушаний по его утверждению.

Каждый доллар, который мы тратим, каждая программа, которую мы финансируем, и каждая политика, которую мы проводим, должны быть оправданы ответом на три вопроса: "Сделает ли это Америку безопаснее? Сделает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей? Поделиться

Кроме того, сообщается, что указ, изданный президентом, дает возможность Марко Рубио или назначенному им лицу право принимать соответствующие решения после консультаций с Административно-бюджетным управлением.