Разрушает Россию. Трамп заявил о "больших проблемах" Путина

Новый президент США Дональд Трамп обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин спровоцировал катастрофическую ситуацию в России, начав войну против Украины.

Трамп оценил действия Путина и ситуацию в России

Журналисты поинтересовались у нового главы Белого дома, как он оценивает развитие событий в войне РФ против Украины.

По словам последнего, украинский лидер Владимир Зеленский действительно хочет заключить соглашение.

Дональд Трамп надеется, что Путин также должен быть готов к этому, потому что "он разрушает Россию, не заключая договоренность".

Думаю, у России большие проблемы. Посмотрите только на инфляцию в России... Я надеялся бы, что он хочет заключить соглашение. Он не может быть в восторге от того, что у него не все так хорошо. Я имею в виду, что он справляется, но большинство людей думали, что война закончится примерно через неделю, а теперь она длится уже три года, не правда ли? Дональд Трамп Президент США

Трамп прокомментировал санкции и упрекнул НАТО

Как отметил новый президент США, он предпочитает пошлины санкциям.

Кроме того, Дональд Трамп добавил, что намерен провести встречу с Путиным. Однако пока он не раскроет подробностей о возможных сроках такой встречи.

По убеждению республиканца, "это может произойти достаточно быстро".

Новый глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что делает все возможное, чтобы "как можно скорее" добиться завершения войны России против Украины.

Дональд Трамп снова начал утверждать, что Штаты оказывают большую помощь Украине, чем другие страны НАТО.

НАТО должен платить больше. НАТО должен платить 5%, требует он. Поделиться

Что важно понимать, столько на оборону не тратит сейчас ни одна страна НАТО, в том числе и США.