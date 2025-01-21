Разрушает Россию. Трамп заявил о "больших проблемах" Путина

Новый президент США Дональд Трамп обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин спровоцировал катастрофическую ситуацию в России, начав войну против Украины.
Главные тезисы
- По убеждению Трампа, у Путина есть большие проблемы, с которым он не может справиться.
- Новый президент США рассчитывает на успешные переговоры с Путиным и скорейшее завершение войны.
- Президент США отметил важность увеличения помощи Украине со стороны других членов НАТО.
Трамп оценил действия Путина и ситуацию в России
Журналисты поинтересовались у нового главы Белого дома, как он оценивает развитие событий в войне РФ против Украины.
По словам последнего, украинский лидер Владимир Зеленский действительно хочет заключить соглашение.
Дональд Трамп надеется, что Путин также должен быть готов к этому, потому что "он разрушает Россию, не заключая договоренность".
Трамп прокомментировал санкции и упрекнул НАТО
Как отметил новый президент США, он предпочитает пошлины санкциям.
Кроме того, Дональд Трамп добавил, что намерен провести встречу с Путиным. Однако пока он не раскроет подробностей о возможных сроках такой встречи.
По убеждению республиканца, "это может произойти достаточно быстро".
Новый глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что делает все возможное, чтобы "как можно скорее" добиться завершения войны России против Украины.
Дональд Трамп снова начал утверждать, что Штаты оказывают большую помощь Украине, чем другие страны НАТО.
Что важно понимать, столько на оборону не тратит сейчас ни одна страна НАТО, в том числе и США.
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