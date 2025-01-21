Розсердимося і дамо відсіч. Орбан заявив про помсту Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Розсердимося і дамо відсіч. Орбан заявив про помсту Україні

Орбан
Джерело:  online.ua

Угорський лідер Віктор Орбан продовжує лютувати через рішення України припинити транзит російського газу. Ба більше, він пригрозив, що Будапешт може помститися.

Головні тези:

  • Угорський політик виступає з цинічними звинуваченнями проти України та поширює проросійські наративи.
  • Орбан і Фіцо намагаються дискредитувати українське керівництво та виправдати свої прокремлівські погляди.

Орбан продовжує цинічно звинувачувати Україну

З новою заявою з цього приводу прем'єр-міністр Угорщини виступив на пресконференції під час візиту до Братислави.

Орбан почав цинічно брехати, що офіційний Київ не тільки припинив транзит газу через українську територію, а й нібито відмовляється від переговорів.

Ба більше, одіозний політик додав, що цей крок є загрозою для Угорщини, Словаччини та всього регіону.

Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

На цьому тлі проросійський політик не забув нагадати, що не підтримує членство України в Європейському Союзі.

Він цинічно бреше, що це якимось чином зруйнує економіку Угорщини та НАТО, оскільки це призведе до війни Альянсу з Росією.

Фіцо також продовжує просувати проросійські наративи

Нещодавно словацький лідер Роберт Фіцо безпідставно почав критикувати Україну та назвав її ненадійним партнером.

Окрім того, він збрехав, що глава держави Володимир Зеленський їздить по Європі, "жебракує" і "шантажує інших".

На цьому пропутінський політик не зупинився й додав, що Росія завжди була надійним партнером, коли йшлося про постачання енергоносіїв.

Я пам'ятаю ситуацію в 2009 році, коли я був в Україні, коли я звернувся до українського прем'єр-міністра Тимошенко з проханням дати нам з резервуарів, які вони мають в західній частині України, трохи газу, я отримав відповідь, що мене послали до біса. Це типові українці, — поскаржився Фіцо.

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